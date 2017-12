Dezbatere televizată între candidaţii la funcţia de vicepreşedinte al SUA

Cei doi candidaţi la preşedinţia SUA şi-au întrerupt campaniile electorale în vederea apropiatului scrutin de la 4 noiembrie pentru a veni la Washington să voteze planul de salvare a băncilor propus de administraţia Bush. Cu prilejul votului din Senat, cei doi senatori, reprezentînd Illinois, respectiv Arizona, şi-au strîns scurt mîinile, iar Barack Obama a stat de vorbă cu fosta sa rivală la nominalizarea democrată, senatorul de New York Hillary Clinton.

Barack Obama, care şi-a întrerupt campania electorală din Wisconsin în nordul SUA, a susţinut înainte de vot un discurs în care reluat apelul preşedintelui Franklin Roosevelt, artizanul redresării după criza din 1929. Rivalul său, senatorul republican de Arizona, care şi-a întrerupt, la rîndul său, activităţile de campanie din Missouri în centru SUA, a ajuns cu puţin timp înainte de vot şi nu a rostit un discurs de la tribuna Senatului. Acesta avertizase însă într-un discurs la muzeul-bibliotecă Harry Truman din Independence, oraş din Missouri, că actuala criza economică s-ar putea transforma în dezastru dacă planul de salvare a sistemului bancar este, din nou, respins de parlamentarii americani. Candidatul republican a insistat, mai ales, asupra conceptului de independenţă energetică pe care speră să îl aplice dacă va fi ales la 4 noiembrie. John McCain a dat asigurări că, sub preşedinţia sa, ţara va proceda la foraje petroliere în mare, va dezvolta energia solară, va favoriza gazul natural, va construi centrale cu cărbune propriu, noi centrale nucleare şi va sprijini producţia de vehicule hibride şi electrice.

Campania electorală din SUA intră în linie dreaptă cu prima şi ultima dezbatere televizată dintre candidaţii la funcţia de vicepreşedinte. Sarah Palin riscă să îşi etaleze lacunele, în timp ce democratul Joe Biden va trebui să evite gafele şi condescendenţa. Guvernatorul statului Alaska s-a pregătit timp de trei zile împreună cu strategii partidului la ferma din Arizona a candidatului republican John McCain. Senatorul de Delaware, Joe Biden, a colaborat cu guvernatorul democrat al statului Michigan, Jennifer Granholm. Dezbaterea este foarte aşteptată. Joe Biden este un politician cu experienţă, dar are tendinţa să vorbească foarte mult şi să comită gafe. Sarah Palin este nou venită pe scena politică naţională şi are numeroase lacune în ceea ce priveşte politica externă. Punctele sale forte sînt un discurs simplu şi direct destinat alegătorului, dezinvoltura în faţa camerei şi un spirit combatant. Totuşi, un procent tot mai mare de alegători se îndoiesc de capacitatea sa de a îndeplini această funcţie. Rezultatele sondajului efectuat de publicaţia “The Washington Post” arată că circa jumătate dintre alegătorii interogaţi au declarat că nu agrează ideea ca John McCain să preia funcţia de preşedinte la vîrsta de 72 de ani, iar 85% din alegători au declarat că Sarah Palin nu are experienţa necesară pentru a fi preşedinte. Patru din zece conservatori şi protestanţi evanghelişti albi, trei din zece republicani şi un sfert dintre femeile republicane au declarat că Sarah Palin nu dispune de experienţa necesară. Candidatul republican la vicepreşedinţia SUA s-a confruntat cu o nouă situaţie stînjenitoare, după ce nu a reuşit să nominalizeze nici măcar un ziar sau o revistă în care a citit despre evenimentele internaţionale. Sarah Palin a fost întrebată, în mod repetat, despre sursele de informaţii pe care le consultă pentru a fi la curent cu evenimentele.