Dezbaterea ANRM privind gazele de şist, obstrucţionată

04:19:59 / 24 Ianuarie 2014

Executie in familie

Felicitari pentru acest articol! E ca in filmele americane cu gangsteri, prezentati drept ingeri ai dreptatii. Ca o executie in direct a mamei. Pe care tocmai ti-ai impuscat-o in cap, scriind ce-ai scris. Cum? Ce-i aia cap? E locul in care se afla, la celelalte mamifere, un instrument analitic al carui discernamint iti lipseste. Felicitari, din nou...