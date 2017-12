„Dezbaterea asupra migraţiei sărăciei din România este depăşită”

Temerea unor state europene că de la 1 ianuarie 2014 vor fi invadate de români şi bulgari, ca urmare a ridicării ultimelor restricţii pe piaţa muncii, a fost spulberată, foarte puţini români alegând să plece la muncă în ţări ca Marea Britanie, Olanda, Germania, Spania sau Franţa. Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a declarat că emigraţia a constituit, în anii ’90, o mare pierdere pentru România, întrucât atunci au plecat oameni bine pregătiţi, şi că deseori această parte a chestiunii nu apare în discuţie. „Dezbaterea asupra aşa-numitei migraţii a sărăciei din România este depăşită şi nu are de-a face cu faptele, apărând mai degrabă ca urmare a campaniei electorale care a avut loc în toamna acestui an (n.r. - 2013) în Germania sau a luptelor politice interne”, a declarat primarul Sibiului, Klaus Iohannis. El spune că aproape că nu mai pleacă nimeni din România. „Discuţiile se explică pe scena politică din Germania prin recent încheiata campanie electorală, iar anumiţi politicieni se mai folosesc încă de subiect pentru a sublinia anumite idei populiste. Oamenii care vin în România au deseori o impresie pozitivă, mai bună decât s-ar fi aşteptat. În România se află mulţi investitori germani. Şi sunt şi mulţi oameni care provin de aici şi locuiesc în Germania”, spune Iohannis. Primarul Sibiului atrage atenţia şi asupra unei confuzii între migraţia sărăciei şi o piaţă liberalizată a forţei de muncă. „Dacă anumite persoane pleacă în Germania pentru a profita de ajutoarele sociale, atunci este vorba de o problemă ce trebuie corectată, astfel încât să fie îmbunătăţite condiţiile sau criteriile pentru primirea acestor ajutoare. Dacă regiunile germane ar fi ceva mai stricte, problema aproape că ar dispărea de la sine. Piaţa forţei de muncă este cu totul altceva. Este chiar un avantaj ca Germania să primească la muncă oameni calificaţi din România. Aici nu văd nicio problemă. De altfel, de asta am şi format Uniunea Europeană - ca să avem o piaţă deschisă a forţei de muncă”, explică Iohannis.