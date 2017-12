Dezbaterea bugetului, suspendată

Disputele pe seama bugetului pentru 2010 sunt din ce în ce mai aprinse, clasa politică fiind la un pas de a lăsa România fără un buget. Majoritatea fragilă de care dispune în prezent Guvernul în Parlament face ca multe dintre amendamentele propuse de parlamentarii din Opoziţie să fie acceptate, chiar dacă acest lucru ar putea atrage, de exemplu, demisia ministrului de Finanţe. Vicepreşedintele PD-L Ioan Oltean a declarat că bugetul de stat pe anul 2010 este unul “de supravieţuire”, dar că PD-L nu are emoţii în legătură cu votul final. “Dezbaterile vor fi serioase şi responsabile. Nu vor fi, sperăm, obstrucţioniste, iar în final plenul să dea un vot favorabil“, a declarat Ioan Oltean. Nu de aceeaşi părere sunt deputaţii PSD şi PNL, care au criticat proiectul bugetului de stat pe 2010, cerându-i explicaţii ministrului de Finanţe în privinţa creşterii cheltuielilor neeconomicoase, vorbind de consecinţele negative ale creşterii punctului de pensie. “Fiind în perioadă de criză când e nevoie de stimulare economică, mă gândeam că se vor face propuneri de reduceri de taxe şi impozite. Din păcate, n-am asistat la nimic în acest sens şi chiar mă gândesc că poate Sebastian Vlădescu ar trebuie să-şi pună problema dacă în acest an e posibil să reducem ceva din contribuţiile sociale”, a declarat Eugen Nicolăescu. Liberalii au centralizat până în prezent 1.350 de amendamente la bugetul de stat pe 2010, urmând ca, până la expirarea termenului de depunere, să mai primească în jur de 150 de amendamente. Social-democratul Sorin Bota, vicepreşedintele Comisiei de buget-finanţe din Senat, susţine că bugetul nu are prevederi clare, precise, pe care cineva să le respecte. El i-a cerut ministrului de Finanţe să fie prezent la toate dezbaterile din comisiile de buget pe tema proiectului bugetului de stat şi al asigurărilor sociale de stat pentru ca parlamentarii “să nu vorbească ca radioul la calorifer”. De cealaltă parte, ministrul Finanţelor, Sebastian Vlădescu, a declarat că, dacă plenul Parlamentului va aproba modificările făcute în comisii la bugetul asigurărilor sociale, acestea vor fi aplicate de alt ministru de Finanţe, sugerând că va demisiona. Vlădescu a precizat, la comisiile parlamentare de buget-finanţe, că este adversarul declarat al alocărilor bugetare din PIB pe domenii, arătând că bugetul trebuie construit multianual, pe proiecte, fără impunere de cifre pe domenii. Deputatul PSD Viorel Ştefan, preşedintele Comisiei de buget-finanţe a Camerei Deputaţilor a declarat, că parlamentarii social-democraţi vor introduce mai multe amendamente la legea bugetului pe 2010, pentru ca primarii partidului să primească resurse direct prin anexele la buget. Ştefan a spus că PSD doreşte garanţii că alocările bugetare către primării şi consiliile judeţene se vor face transparent, prin anexe precise la legea bugetului de stat. Pentru că spiritele s-au încins destul de rău, comisiile de buget-finanţe şi-au suspendat, ieri, dezbaterile la proiectul de buget pe 2010 din cauza lipsei centralizatorului cu amendamente, care a îngreunat discuţiile concrete pe modificările propuse de unii parlamentari. Cele două comisii au decis, prin vot majoritar, să lucreze joi până la ora 20.00, iar de vineri, în intervalul 10.00 - 20.00, cu o pauză între orele 13.00 şi 15.00.