Dezbateri pe marginea descentralizării finanţelor publice locale

Centrul de Afaceri „Marea Neagră” - President din Mangalia găzduieşte, în perioada 11-13 iulie, seminarul cu tema “Descentralizarea finanţelor publice locale: Etape în procesul de finalizare a reformei”, desfăşurat sub auspiciile Federaţiei Autorităţilor Locale din România. La seminar participă preşedintele Proiectului de Reformă a Administraţiei Publice Locale din România, Scott Johnsons, primarul Mangaliei, Zanfir Iorguş, reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), ai Ministerului Finanţelor Publice (MFP), ai Ministerului Justiţiei (MJ) şi ai Ununii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. Reuniunea este structurată pe trei etape corespunzătoare fiecărei zile de lucru. În prima etapă, care s-a desfăşurat ieri, s-a încercat stabilirea stadiului actual al legislaţiei şi discutarea aspectelor insolvente, în cursul zilei de astăzi urmînd să se constituie grupuri de lucru pentru implementarea reformei administraţiei publice locale. În ultima etapă se va discuta despre impactul legii finanţelor publice. Evenimentul se vrea a fi o întîlnire tehnică de lucru, care are ca obiective principale: elaborarea primei serii de recomandări pentru aplicarea legii finanţelor publice locale, în special pentru capitolul privind criza financiară şi insolvenţa şi alcătuirea unui plan de lucru în acest sens. În plus, se are în vedere promovarea acestui tip de reuniune ca o metodă de lucru pilot pentru etapele următoare ale programului de descentralizare a finanţelor publice. Participanţii la reuniune au în vedere formarea unor echipe de lucru şi definirea cu exactitatea a rolului acestora în cadrul programului, precum şi formarea autorităţilor locale ca un grup de sprijin pentru implemantarea acestuia. În prima zi, participanţii au vorbit şi despre activitatea de management financiar, care nu trebuie să lipsească de la nivelul administraţiilor locale. “Proiectul de Reformă a Administraţiei Publice Locale din România oferă asistenţă în ceea ce priveşte descentralizarea autorităţilor publice locale şi îmbunătăţirea managementului financiar, iar evenimentul de astăzi vine în sprijinul autorităţilor locale pentru ca acestea să reuşescă să îşi dezvolte prerogativele. Trebuie să specific că numai un sistem bine reglementat reuşeşte să prevină crizele financiare”, a declarat Scott Johnsons, care a adăugat că instituţiile bancare ar trebui să vină în sprijinul autorităţilor locale pentru realizarea obiectivelor pe care şi le-au propus. Conform organizatorilor, încă de la început, s-a dorit crearea unui mediu familiar şi a unei atmosfere informale, pe ecusoanele participanţilor fiind trecut numai prenumele acestora. În plus, cei prezenţi la seminar au fost invitaţi să participe la un concurs în cadrul căruia trebuie să îşi exprime părerea cu privire la semnificaţia imaginii care a fost aleasă de organizatori pentru coperta mapelor cu materiale.