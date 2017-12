Dezbinare în maghiarime!

UDMR, ŢINTĂ Se pare că relaţiile reci dintre „răspopitul” Laszlo Tokes şi etnicii săi din UDMR nu sunt doar de ochii lumii, aceştia duşmănindu-se la propriu. În cadrul unui interviu acordat la Oradea, Laszlo Tokes a spus că îşi doreşte stoparea proiectului Roşia Montană. ”Grupul de susţinere a proiectului Roşia Montană spune că această investiţie importantă trebuie începută cât mai devreme. Noi ne-am dori un an nou fără cianuri şi ne e ruşine că politicienii maghiari din UDMR colaborează la înfăptuirea acestui proiect catastrofic” a declarat Laszlo Tokes, care a mai precizat că unul dintre lucrurile pe care şi le-a propus pentru 2012 este stoparea proiectului Roşia Montană. „Este un mare pericol al anului pentru Europa întreagă şi trebuie să ferim România, regiunea Carpatică şi Europa de acest proiect. Anul trecut am reuşit să împiedicăm înfăptuirea lui degrabă, iar în acest an sperăm să îl putem opri”, a mai declarat Tokes. Criticile fostului episcop reformat nu i-au ocolit nici pe reprezentanţii UDMR. „Ne pare rău că politicienii maghiari din UDMR sunt unşi cu toate cianurile şi îşi spală mâinile în cianuri şi este un obiectiv foarte important al nostru să ferim politica maghiară de otrava cianurilor”, a mai spus Laszlo Tokes.

SCRISOARE CĂTRE BĂSESCU În altă ordine de idei, europarlamentarul Laszlo Tokes îi cere sprijinul preşedintelui Traian Băsescu, printr-o scrisoare deschisă, ca principiul proporţionalităţii etnice să fie introdus în legislaţia electorală înainte de alegerile din acest an, pentru a fi respectate astfel drepturile comunităţii maghiare din Transilvania. Declaraţiile făcute de Tokes în ultima perioadă împotriva intereselor României, dar şi ale altor etnici maghiari, au stârnit reacţia românilor din Transilvania. În acest sens, episcopul ortodox al Harghitei şi Covasnei, Ioan Selejan, a declarat că la nivelul statului român nu există o instituţie care să-i protejeze pe românii din zonele minoritare din Harghita şi Covasna. „În curând nu o să-i găsim pe români decât în registrele de stare civilă de la primării. Este posibil să se spună că ultimii români au trăit în aceste zone la începutul mileniului al treilea. Mulţi români de aici vorbesc limba maternă doar cu Dumnezeu. Majoritatea românilor de aici trăiesc doar din firimiturile oferite de cei bogaţi din zonă, respectiv de autorităţile locale controlate de UDMR, de Partidul Civic Maghiar şi de Partidul Maghiarilor din Transilvania (fondat şi condus de europarlamentarul Laszlo Tokes)”, a spus Ioan Selejan .