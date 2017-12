Dezbinări şi maşinaţiuni politice!

CONDIŢII Deşi la alegerile parlamentare din 2012 abia a reuşit să adune 16% din voturi, cu tot cu PNŢCD şi FC, PDL încă se consideră „primadona politicii”, punând condiţii ca şi cum încă ar sta foarte bine în sondaje. Părăsiţi de Traian Băsescu, democrat-liberalii încearcă să pună condiţii celor de la PNL în eventualitatea unei colaborări. În acest sens, preşedintele formaţiunii, Vasile Blaga, a declarat că o eventuală colaborare cu liberalii ar fi posibilă doar dacă PNL nu ar mai ataca instituţiile statului. „Dacă Crin Antonescu şi PNL ies mâine din Alianţa USL, va trebui să-i întrebăm dacă se opun în continuare Justiţiei în încercarea de a face dreptate”, a spus Blaga. Preşedintele PDL a comentat şi scenariul recent apărut privind posibilul „mariaj politic” între Antonescu şi Băsescu, cu susţinerea liberalului de către actualul şef al statului în cursa pentru Cotroceni. În această idee, Blaga a declarat că în turul 2 al prezidenţialelor va ajunge un candidat susţinut de dreapta, dar nu liderul PNL, Crin Antonescu. Întrebat despre o eventuală unificare a PDL cu PNL, Blaga a spus că nu poate să discute acest subiect atât timp cât PNL se află în alianţă cu PSD.

FRICA LUI BĂSESCU Rămânând în sfera discuţiilor politice privind stabilirea alianţelor în perspectiva alegerilor prezidenţiale, preşedintele PSD, premierul Victor Ponta, a declarat, ieri, că marea frică a lui Băsescu este ca nu cumva atât PNL, cât şi PSD să aibă câte un candidat la prezidenţiale în 2014, pentru că, astfel, cei doi candidaţi ar intra în turul 2. „În aceste condiţii, orice ar fi, USL ar da preşedintele, lucru pe care îl consider foarte bun şi sunt convins că, în orice situaţie, Crin Antonescu ar fi un preşedinte de o sută de ori mai bun decât Băsescu. O sută e doar aşa, ca să fiu politicos”, a spus Ponta. Întrebat dacă este de acord cu scenariul în care un candidat PSD ar pierde în faţa unui candidat de dreapta, Ponta a răspuns: „Dincolo de aceste scenarii, nu am reţinut decât un singur lucru din ultimele elucubraţii ale preşedintelui. Domnia sa, ca întotdeauna, bate câmpii, în sensul că parcă acum o lună jumate a mers la televizor şi a zis că nu se poate ca PSD să nu aibă candidat. Nu ştiţi că murea de grija PSD, că nu are PSD candidat? Acum moare de grijă că are PSD candidat şi pierde şi aşa mai departe”, a spus Ponta. Pe de altă parte, liderul senatorilor liberali, Puiu Haşotti, a declarat, legat despre o posibilă colaborare cu Băsescu, că PNL şi Crin Antonescu s-au dovedit cei mai îndepărtaţi de vreo colaborare cu Traian Băsescu.