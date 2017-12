Excentricul, dar amuzantul Codruţ Keghes, cunoscut publicului telespectator sub numele de Cătălin Dezbrăcatu’, va deveni tătic, în acest an. „Voi avea un băieţel pe care îl va chema Ştefan. Va fi un băiat frumos, deştept şi cu bani exact ca tatăl său, un adevărat Jingleman. Se va naşte undeva în aprilie, la maternitate. Lucram de mult la acest copil şi cînd am aflat că voi fi tată a fost un moment emoţionant”, a declarat Codruţ.

Cătălin Dezbrăcatu’ se bucură de împliniri nu numai pe plan personal, ci şi profesional. De curînd a început noul sezon al emisiunii „Cronica Cîrcotaşilor”, producţie care l-a făcut cunoscut, iar pe data de 3 martie va debuta şi emisiunea „Fitze cu Dezbrăcatu’”, unde va fi prezentator.