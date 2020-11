Dezinfectarea prin pulverizare vs. dezinfectarea cu detergenti concentrati

Un numar mare de dezinfectanti diferiti sunt disponibili pe piata din Romania si pe pietele internationale. Acesta este motivul pentru care utilizatorul este adesea pus in dificultate atunci cand alege un dezinfectant adecvat.

De asemenea, se poate face distinctie intre dezinfectanti pentru pulverizare si dezinfectanti concentrati utilizati prin aplicare si stergere. Hygienium ofera de exemplu toate tipurile de dezinfectanti, astfel incat sa ajute utilizatorii sa isi aleaga produsele de care au nevoie rapid si eficient.

Dezinfectare prin pulverizare sau prin stergere?

In cele ce urmeaza, ne ocupam, prin urmare, de intrebarea cand trebuie utilizat un dezinfectant cu spray si cand ar trebui sa se acorde prioritate unui dezinfectant pentru stergere. Daca se examineaza mai detaliat proprietatile dezinfectarii prin pulverizare, devine clar ce avantaje ofera dezinfectarea prin pulverizare, pentru ce domenii de aplicare este adecvata si ce dezavantaje sunt asociate cu utilizarea unui dezinfectant pentru pulverizare. Deci inainte de a cumpara dezinfectant Hygienium, tine cont de toate informatiile de mai jos.

Avantajele dezinfectarii prin pulverizare

Un avantaj al dezinfectarii prin pulverizare este manipularea usoara a dezinfectantului. In plus, suprafetele pot fi usor dezinfectate si complet umezite cu pulverizare, chiar daca sunt dificil de accesat, in timp ce utilizatorul ar avea dificultati in a ajunge in aceste zone cu produse de dezinfectare prin stergere.

Un alt avantaj este faptul ca poti utiliza astfel de dezinfectanti foarte usor pentru suprafete mici cum ar fi ecranele dispozitivelor. Riscul de a nu dilua corect un dezinfectant este foarte mare si daca faci solutii prea concentrate poti afecta integritatea ecranelor. Dezinfectantii cu pulverizator sunt deja preparati si este mult mai usor astfel sa obtii rezultatele dorite fara riscuri. In plus, poti pulveriza foarte usor dezinfectantul pe o laveta sau pe o discheta pentru a sterge suprafata, fara sa fie nevoie sa storci laveta atunci cand din greseala torni foarte mult lichid, asa cum se intampla in cazul dezinfectantilor clasici.

Avantajele dezinfectarii prin pulverizare pe scurt:

Dezinfectantul este usor de folosit;

Chiar si zonele si colturile greu accesibile sunt dezinfectate fara probleme;

Dezavantajele dezinfectarii prin pulverizare

Iritatii si arsuri ale cailor respiratorii atunci cand dezinfectantul nu este corect folosit;

Reactii alergice;

De multe ori nu se uda complet suprafata;

Pe suprafete mari dezinfectarea este insuficienta.

Dezinfectarea prin pulverizare, ar trebui utilizata pentru a ajunge in locuri greu accesibile. Prin urmare, dezinfectarea prin pulverizare este adecvata ca supliment pentru dezinfectarea prin stergere. De indata ce se foloseste un dezinfectant cu pulverizare, trebuie sa te asiguri ca acesta este pulverizat cat mai aproape posibil de suprafata care urmeaza sa fie dezinfectata, astfel incat dezinfectantul sa nu fie distribuit in aer, ci sa fie concentrat pe zona pulverizata, umezind-o cat mai complet posibil.

Suprafata poate fi dezinfectata insuficient in timpul dezinfectarii prin pulverizare, numai daca utilizatorul nu distribuie dezinfectantul intinzandu-l cu o carpa dupa pulverizare. Deoarece fara stergerea si distribuirea dezinfectantului pe intreaga suprafata, suprafata nu este adesea udata complet, raman zone care vor fi neatinse de dezinfectant si implicit necuratate. Cu toate acestea, este necesara umezirea completa pentru a distruge toate sau cel putin majoritatea microorganismelor de pe o suprafata. Daca dezinfectantii alcoolici sunt utilizati in cantitati mari ca dezinfectanti prin pulverizare, de exemplu pe suprafete mari, exista si riscul de explozie.

Cu toate acestea, dezinfectantii cu pulverizator sunt extrem de utili pentru suprafetele mici si greu accesibile asa cum am spus si mai sus, acesta fiind de altfel si motivul pentru care recomandam utilizarea dezinfectantilor in functie de tipul de suprafata pe care se aplica.

Sfatul nostru pentru alegerea unui dezinfectant spray

Daca doresti sa utilizezi un dezinfectant cu spray, cel mai bine este sa utilizezi un dezinfectant cu spray alcoolic care contine cat mai putini aditivi. Deoarece dezinfectantii cu pulverizare pe baza de alcool functioneaza foarte repede si se evapora rapid, prin urmare, nu reprezinta un pericol pentru sanatate pentru utilizator pentru ca dispar rapid din aer. Dar atentie: unele suprafete, cum ar fi acrilul, nu tolereaza dezinfectantii alcoolici! In aceste cazuri, trebuie utilizat in schimb un dezinfectant cu pulverizator fara alcool. Indiferent de tipul de dezinfectant pe care vrei sa il folosesti, poti alege produse din gama Hygienium dezinfectant, pentru ca acestea cuprind o gama variata de solutii pentru dezinfectarea suprafetelor.