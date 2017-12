Dezinsecţie în Constanţa şi Mamaia

Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecţie, Deratizare (SDUEDD) din cadrul Primăriei Constanţa a început, în urmă cu două săptămîni, aplicarea tratamentului de combatere a insectelor prin dezinsecţie exterioară în Constanţa şi în staţiunea Mamaia. Acţiunea SDUEDD a fost iniţiată pentru a se preveni o eventuală invazie a insectelor în staţiunea Mamaia şi în municipiul Constanţa. “Am început cu parcurile din municipiul Constaţa şi am continuat cu toate spaţiile verzi din staţiunea Mamaia. Pentru că anul trecut am avut probleme mari din cauza invaziei unor insecte, anul acesta am început mai devreme procedurile de dezinsecţie, pentru a preveni aceste eventuale probleme. Am împrăştiat substanţe în special pe malul ghiolului, pentru a omorî larvele de ţînţari, dar mai ales în stuful de pe malul lacului“, a declarat şeful SDUEDD, Ionel Togan. El a precizat că pentru stîrpirea insectelor s-au folosit substanţe din grupa a treia de toxicitate (toxicitate redusă), aprobate de Registrul Naţional al Produselor Biocide, care au efect letal asupra insectelor. Potrivit afirmaţiilor lui Togan, în această perioadă lucrează la dezinsecţie patru echipe care folosesc aparate monitorizate de stropit cu motor SOLO în doi timpi, cu raza de acţiune pe orizontală de 11,5 m, aparate de stropit tip SOLO minor 459 şi patru generatoare de “ceaţă”.