Dezinteres pentru Bursa Locurilor de Muncă: Peste o mie de posturi pentru 300 de participanţi

Șomerii din județul Gorj nu s-au înghesuit, vineri, să participe la Bursa Generală a Locurilor de Muncă organizată la Târgu-Jiu. Doar aproximativ 300 de persoane aşteptau să intre la târgul de joburi, unde peste 60 de angajatori au oferit o mie de locuri de muncă. La ora deschiderii Bursei Locurilor de Muncă din Târgu-Jiu, în faţa Campusului Studenţesc Debarcader al Universităţii ”Constantin Brâncuşi” erau aproximativ 300 de oameni, care aşteptau să vadă oferta angajatorilor. Numărul mic al participanților l-a surprins și pe directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, care se aștepta ca măcar cei aproximativ 4.000 de șomeri indemnizați să manifeste interes față de târgul de joburi. ”În sală avem 62 de reprezentanți ai angajatorilor. Avem 1.089 de locuri de muncă, cele mai multe locuri pe care le-am avut de-a lungul timpului. Sper să găsim și șomerii care au nevoie de locuri de muncă. Angajatorii sunt dornici, vor să găsească forța de muncă de care au nevoie. Sunt locuri de muncă și pentru cei cu studii superioare: inginer mecanic, inginer electric, inginer pe partea auto, inginer constructor, farmaciști. Noi i-am invitat pe absolut toți cei care sunt șomeri indemnizați. Sunt în total 4.003. Este treaba dumnealor. Noi i-am invitat, știau din timp de această acțiune”, a declarat Romeo Chiriac, directorul AJOFM Gorj. La bursă a participat și Constantin Pănescu, președintele Asociației Concesionarilor de la Rânca. Acesta a căutat persoane care să lucreze la complexul turistic pe care îl deține în zona montană, însă a fost dezamăgit de numărul participanților.

”Speram să avem cui să le oferim. Noi ne-am făcut datoria și am venit. Eu caut îngrijitor de clădiri, ceea ce înseamnă un om bun la toate, în traducere românească mai veche, ospătari, barmani, bucătari. Când aud că suntem la Rânca, parcă nu ar fi aflat unde vine Rânca. Adică mai aproape e Londra pentru ei decât Rânca. Probabil că nu au venit la bursă pentru că noi nu avem posturi de directori aici, o parte din ei poate și asta caută, cu toate că văd că sunt mulți angajatori și sunt posturi chiar foarte bune, dar românul nostru este mai pretențios din prima și ar vrea, dacă se poate, cu opt clase să fie director”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, președintele Asociației Concesionarilor de la Rânca și proprietarul unui complex turistic, Constantin Pănescu.

La Bursa Generală a Locurilor de Muncă de la Târgu-Jiu nu au lipsit nici incidentele. Unul dintre șomeri s-a certat cu un polițist local pentru că nu a permis tuturor să intre în sală, accesul realizându-se pe baza unui bon de ordine.”Cine stă toată ziua aici pentru un loc de muncă?”, l-a întrebat acesta pe agent. ”Sunt șanse minime să îmi găsesc un loc de muncă. Am mai participat la bursă, am depus în jur de 50 de CV-uri, am fost la trei interviuri și nu m-am angajat. Vreau să lucrez ca șofer. Sunt foarte punctual, dar nu îmi găsesc de muncă, deși solicit un salariu minim pe economie”, a declarat Mihai Dragomir, un tânăr de 33 de ani, din Târgu-Jiu.

”Vreau să mă angajez ca zidar. Sper să reușesc astăzi. Am mai lucrat, am experiență. Sunt puțini șomeri la bursă, pentru că au plecat în străinătate, din cauza salariilor. Se câștigă mai bine. Sunt locuri de muncă în Gorj, dar dacă nu sunt plătiți, degeaba. Eu vreau salariul minim pe economie”, susține Vasile Duțan, un bărbat de 48 de ani, din Târgu-Jiu.

De această dată, la bursă au participat și angajatori din alte județe. ”Oferim o serie de locuri de muncă ce țin de domeniul hotelier. Oferim locuri de muncă de bucătar, ajutor de bucătar, ospătar, recepționer, cameristă, avem mai multe locații, în Craiova , Băile Herculane și Bușteni. Avem peste zece locuri de muncă”, a declarat Cătălina Iovan, reprezenta unei firme din Craiova.

Printre meseriile solicitate de către angajatorii prezenţi la bursă au fost: lucrător gestionar, lucrător comercial, lăcătuş mecanic, agent de securitate, sudor, şofer, barman, ospătar, muncitor necalificat, electrician, inginer, agent/inspector asigurare, mecanic auto, tehnician și operator calculator.

În prezent, în județul Gorj sunt înregistrați peste 11.085 de șomeri, dintre care 4.428 sunt femei.