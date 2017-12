Dezlegare la pește cu maestrul bucătar Daniel Dragoman

Calendarul ortodox marchează astăzi dezlegarea la pește. Vremea de primăvară îi îndeamnă pe constănțeni spre terase și plimbări în zonele cu apă și verdeață. În acest context de sezon, ieri, la restaurantul Marina Bay din Portul Tomis au avut loc o prezentare și o degustare de specialitate pescărească realizate de bucătarul Daniel Dragoman. Constănțeanul poartă șorț și bonetă de peste 12 ani și a colaborat cu multe restaurante de pe litoral, fiind specializat în preparate din pește, și a acordat cu această ocazie un interviu cotidianului „Telegraf” despre preparate pescărești.

Reporter (R): Ce ne recomandați bun în această perioadă?

Daniel Dragoman (D.D.): Este primăvară și avem dezlegare la pește, iar verdețurile și salatele proaspete se găsesc acum în piețe. Am preparat o specialitate pe care o recomand și care este ușor de gătit: rulouri de pește cu legume trase la tigaie pe pat de salată. Am ales un biban de mare, măricel, l-am curățat și l-am tăiat în două bucăți. Am obținut fileurile de pe ambele părți și apoi am tras legume la tigaie... ardei, vânătă, dovlecel. Am făcut apoi rulourile cu peștele crud, l-am pus în tavă, am pus ulei de măsline și câteva roșii cherry și am băgat tava la cuptor. După jumătate de oră am scos rulourile și roșiile și le-am pus în platou peste salată verde și salată roșie cu rucola. E simplu și gustos și arată foarte bine.

R: L-ați gătit în stil mediteranean, cu legume și verdețuri. Gătiți și în stil românesc peștele?

D.D.: Desigur, nu numai că îmi place să îl prepar românește, îmi place să îl și consum așa. Pește prăjit sau la cuptor cu mămăliguță și mujdei. Cam asta este rețeta românească. E simplă, rustică și delicioasă. Plachia este iar o opțiune delicioasă, ceva care durează mai mult să prepari.

R: Mulți români consideră peștele un aliment scump, o specialitate în prezent. Mâncau constănțenii și turiștii mai mult pește înainte?

D.D.: Categoric se consuma și se comanda mai mult pește în urmă cu 15 - 20 de ani. Era și mai mult pește pe piață, erau acele pescării de cartier care țineau peștele proaspăt pe bucăți mari de gheață. Erau vremuri în care peștele se zbătea viu pe tarabă. Acuma însă... peștele a cam devenit o specialitate de lux. E scump ce găsim în hypermarket, dar depinde uneori și ce căutăm. Și hamsia e tot pește și nu e deloc scumpă.

R: Cu ce lucrați mai ușor, cu peștele proaspăt sau cu cel congelat?

D.D.: Cu cel proaspăt, evident. Are altă aromă, altă textură, alt farmec... suntem în port, chiar lângă habitatul peștelui. E ceva artistic să lucrezi cu peștele, să iubești marea, să iubești bucătăria și viața sănătoasă.

R: Ce fel de pește comandă constănțenii, care sunt speciile-vedetă?

D.D.: Se caută foarte mult peștele proaspăt de Marea Neagră, dar care este disponibil doar în anumite perioade. Cei mai des consumați pești însă sunt dorada, bibanul de mare și somonul.

R: Ce preparat de pește este cel mai delicat de pregătit?

D.D.: O să râdeți... e frumos să lucrezi cu peștele la bucătărie și dacă îți place nu e nimic greu. Așa se face că, pentru mine, cel mai greu îmi este să prăjesc crapul, pentru că trebuie să am grijă să nu rămână crud, pentru că e gras, dar nici să se usuce. Nu e dificil, dar îți trebuie atenție.

R: Cum credeți că puteți convinge constănțenii să consume mai mult pește?

D.D.: Fiecare bucătar trebuie să-și vândă bine produsele. Să le prepare încât să fie gustoase și arătoase. Îmi doresc enorm ca într-o bună zi să îmi pot deschide un restaurant pescăresc unde să pun în geam pești vii în acvarii și pește proaspăt expus în vitrine speciale, frumos decorate.