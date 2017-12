Deznodământ amânat pentru ambele echipe

Slovenia şi SUA au oferit, vineri, una dintre cele mai spectaculoase partide ale acestei ediţii a Campionatului Mondial. Multe faze de poartă, patru goluri şi răsturnări de situaţie care i-au încălzit, cu siguranţă, pe cei aflaţi în tribune, chiar dacă la ora partidei temperatura a fost de doar 14 grade. Slovenia a început mai bine, iar în min. 13 a deschis scorul după un şut foarte bun al lui Birsa, de la aproximativ 22 m, care l-a surprins pe Howard. A urmat o perioadă foarte bună pentru americani, Findley, J. Torres şi Donovan fiind foarte aproape de egalare. Cei care au înscris până la pauză au fost însă tot slovenii, Ljubijankic primind o minge la limita offsaid-ului, iar apoi l-a învins Howard cu un şut plasat. Slovenii s-au crezut însă mult prea devreme scăpaţi în câştigători, iar Donovan a profitat la trei minute după pauză de o gafă în apărarea adversă, învingându-l cu un şut sub bara transversală, din unghi, de la aproximativ 8 m. A urmat o perioadă în care ambele echipe au jucat pe contre, trecând peste construcţie şi încercând să ajungă cât mai rapid la poarta adversă. Partida se îndrepta spre o victorie la limită a Sloveniei, dar antrenorul Bob Bradley a riscat, înlocuindu-l pe Onyewu cu H. Gomez. Doar două minute mai târziu, Michael Bradley, nimeni altul decât fiul selecţioenrului, a profitat de o nouă breşă în defensiva slovenă şi l-a învins pe S. Handanovic. SUA putea chiar să obţină victoria, însă centralul din Mali a anulat eronat golul lui Edu, pentru un presupus fault în atac. S-a încheiat 2-2, rezultat care ajută mai mult SUA, pentru că formaţia lui Bob Bradley are teoretic, în ultima etapă, un meci mai uşor în compania Algeriei. Jucătorul partidei a fost desemnat Landon Donovan.

Au evoluat - Slovenia (antrenor Matjaz Kek): S. Handanovic - Brecko, Cesar, Suler, Jokic - Koren, Birsa (87 Dedic), Radosavljevic, Kirm - Ljubijankic (74 Pecnik, 90+4 Komac), Novakovic; SUA (antrenor Bob Bradley): Howard - Bocanegra, Onyewu (80 H. Gomez), Cherundolo, DeMerit - Donovan, M. Bradley, J. Torres (46 Edu), Dempsey - Altidore, Findley (46 Feilhaber). Cartonaşe galbene: Cesar, Suler, Kirm, Jokic / Findley. Au arbitrat: Koman Coulibaly (Mali) - Redouane Achik (Moroco) şi Inacio Candido (Angola), rezervă: Subkhiddin Mohd Salleh (Malaysia).