Dezproprietărire via satelit

Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Rădulescu, a declarat că în România sunt circa 1,35 - 1,4 milioane de hectare de teren nelucrat pentru care pot fi aplicate sancţiuni, iar din acest an autorităţile vor şti exact pe cine să amendeze, pentru că va fi introdus un sistem de monitorizare prin satelit care va arăta fiecare parcelă nelucrată. \"Sunt circa 1,35 - 1,4 milioane de hectare de teren nelucrat, iar din acest an vom avea un sistem de monitorizare prin satelit şi vom şti în fiecare lună fiecare parcelă nelucrată şi fiecare palmă de pământ. Vom introduce acea sancţiune de 400 lei pe hectar pentru terenurile nelucrate\", a declarat secretarul de stat. Dacă tot a trecut la măsuri de tip Big Brother, şi va avea o evidenţă exactă a terenurilor nelucrate, Guvernul României a mai pregătit o surpriză celor care sunt prea săraci şi bătrâni să-şi lucreze pământul, deci şi să plătească amenda prognozată, confiscarea acestuia, deghizată în grija pentru siguranţa alimentară a naţiunii. “Vom face o analiză concretă acolo oamenii sunt bătrâni, nu au posibilitatea să-şi lucreze pământul, nu au posibilitatea să-l arendeze şi nu există o societate să-l preia. După ce am studiat toate aceste probleme, încercăm să găsim şi soluţia: fie va fi cumpărat de Agenţia Domeniilor Statului, fie vom încerca să adunăm acest teren pe suprafeţe mai mari şi să atragem investitori şi tineri care nu au posibilităţi financiare pentru a începe o afacere\", a precizat Rădulescu.