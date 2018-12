Dezvăluiri din Comisia parlamentară de anchetă a SRI: Cum se fabricau dosarele DNA

Claudiu Manda, șeful Comisiei parlamentare de anchetă a SRI, a făcut declarații incendiare despre traseul dosarelor care proveneau de la DNA și ajungeau ulterior în „câmpul tactic”.

”Va spun eu cum se faceau dosarele. Se faceau declaratii. Procurorii din subordinea lui Kovesi, ca cei de ”elita” care raspundeau la comenzi si erau instruiti sa ”paradeasca”, stabileau cine va lua dosarul. Ulterior se luau note informative despre persoana luata in vizor. Apoi inventau sau nu un denuntator. Acesta, sub presiunea ca-i ia familia, hartuit si cu tehnica pe el, de cele mai multe ori, lua legatura cu ”tinta”. In felul acesta o faceau, sa vorbeasca(n.r. -persoana ”tinta”), despre ce voiau procurorii sa scrie in rechizitoriu. Ulterior, dosarul ajungea in instanta, la judecatori. Faceau completurile cum voiau ei. Cu ce judecatori doreau, adica cei dispusi sa raspunda comenzilor. Erau alesi cei despre care se stia ca se pot baza si decizia de condamnare era deja gata. Asa si-a luat doamna Kovesi ”Steaua Polara”, cu astfel de rechizitorii si dosare, a povestit Claudiu Manda, potrivit National.