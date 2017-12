Dezvăluiri în cazul jafului de 100.000 de lei

Soţia lui Andrei Gabriel Luca, bărbatul arestat luna trecută după ce a spart o casă şi a plecat cu bijuterii, icoane şi bani în valoare de 100.000 de lei, a depus o plângere la Parchet împotriva lui Dan Mustaţă, nimeni altul decât păgubitul. El este acuzat de ameninţare, loviri şi alte violenţe, violare de domiciliu şi lipsire de libertate. Georgiana Luca susţine că soţul ei se cunoştea cu păgubitul de pe vremea când amândoi au lucrat la societatea lui Dan Mustaţă. Femeia nu înţelege cum a fost posibil ca soţul ei să ajungă să fure şi susţine că, în noaptea jafului, acesta ar fi fost confuz şi e convinsă că se afla sub influenţa etnobotanicelor şi a alcoolului.

NOAPTEA JAFULUI „În seara în care a avut loc jaful am stat de vorbă câteva ore împreună cu soţul meu şi câţiva prieteni, în apropiere de Şcoala Generală nr.17. La un moment dat eu am plecat acasă, iar Gabriel a plecat să plimbe câinele. Când a revenit acasă, a lăsat nişte monede de cinci bani, zece bani şi 50 de bani pe o comodă şi a plecat din nou, spunându-mi că se duce să se mai plimbe puţin. Eu am adormit, iar când m-am trezit, el era lângă mine şi mi-a pus nişte bijuterii în braţe: două lanţuri, unul subţire şi unul mai gros, două brăţări de copii, cinci-şase inele subţiri, o verighetă, două cruciuliţe, una mai mare, alta mai mică, cu un ochi turcesc, două perechi de cercei, toate estimativ să fi avut în jur de 300-400 grame. Mai avea cu el o gentuţă portocalie din care a scos trei sau patru icoane şi parfumuri. Gabriel delira, zicea că el are casă în Bucureşti şi că, în scurt timp, o să ajungem la Braşov dacă mă grăbesc să fac bagajele şi să le punem în maşină şi, dacă nu vreau la Braşov, mergem până în Spania la plajă, că nu facem mai mult de două ore cu maşina. Nu am putut să mă înţeleg cu el. A insistat să mergem la un amanet, unde am dat patru inele, o verighetă şi o cruciuliţă şi am luat 1.600 de lei. L-am minţit că mergem la Braşov, am luat câteva haine, ne-am urcat în primul microbuz spre Oltina, unde locuiesc bunicii din partea tatălui meu. Soţul meu a adormit şi eu am fost sunată de păgubit care m-a întrebat de ce l-a sunat soţul meu cu o seară înainte în jurul orei 01.00 şi mi-a spus, totodată, că i s-a spart locuinţa. Atunci am făcut legătura cu ce s-a întâmplat şi de unde avea soţul meu bunurile”, a declarat Georgiana Luca.

AMENINŢĂRI „Pe 12 septembrie, Dan Mustaţă împreună cu alţi doi bărbaţi au venit la Oltina, au intrat peste noi în curtea bunicilor, l-au luat cu forţa pe soţul meu şi au plecat la Constanţa. Eu am plecat cu microbuzul şi, când am ajuns acasă, soţul meu avea un ochi vânăt şi prezenta urme de violenţă pe corp. Soţul meu mi-a spus că i-a dat tot aurul care îl mai avea, parfumurile şi icoanele, mai puţin bijuteriile din amanet”, a adăugat Georgiana Luca. Avocatul Bogdan Trandafirescu, apărătorul lui Gabriel Luca, susţine că păgubitul l-ar fi ameninţat pe clientul său şi i-ar fi spus să mai declare şi implicarea altor persoane în jaf. „Când s-au întors de la Oltina, pe drum, păgubitul a oprit maşina la marginea unei parcele de pământ şi l-a pus pe clientul meu să depănuşeze porumb. L-a obligat sub ameninţări şi prin forţă să recunoască că el a comis infracţiunea. Mai mult, după ce a recuperat bunurile, păgubitul l-a ameninţat că, dacă spune tot ce s-a întâmplat până în acel moment, o să îi dea foc la casă, o să îi răpească fetiţa şi o să îi violeze nevasta. Păgubitul i-a mai spus să declare că a mai fost cu două persoane, însă clientul meu a refuzat deoarece el nu îşi aminteşte acest aspect şi nu crede că a mai fost cu altcineva deoarece el s-a dus la păgubit să îl împrumute cu nişte bani”, a declarat avocatul Bogdan Trandafirescu.

PREJUDICIU CORECT?! Soţia lui Gabriel Luca susţine că cele două persoane pe care păgubitul vroia ca soţul ei să le indice ca şi complici sunt doi indivizi cu care Dan Mustaţă a avut probleme. „Păgubitul a spus că îi mai dă o şansă şi îl lasă liber dacă dă declaraţie poliţiei cum că a mai fost cu încă două persoane, şi anume cu unul Rogoveanu şi altul Borandel, care, în urmă cu o săptămână, i-au spart luneta şi parbrizul de la maşină şi geamurile de la frizeria aflată în imobilul în care locuieşte. Mai mult, Mustaţă i-a spus că dacă nu va declara aşa o să îşi ia zece ani de puşcărie. Apoi a adăugat că dacă ar fi ştiut că el era cel care i-a spart casa nu reclama un prejudiciu aşa de mare (100.000 lei- n.r.).

BUNURI RECUPERATE Soţia lui Gabriel Luca a precizat că, pe 14 septembrie, la ora 06.00, la locuinţa lor au venit poliţiştii Ginel Cristea, Dănuţ Popa şi Iulian Talmaciu cu mandat de percheziţie. Femeia susţine că oamenii legii nu au găsit nimic, deoarece bunurile fuseseră restituite lui Mustaţă, chiar şi cele de la amanet. Ea susţine că şi în procesul verbal încheiat cu ocazia percheziţiei scrie foarte clar că nu s-a găsit nimic: „Cu ocazia controlului efectuat în toate încăperile şi dependinţele imobilului nu au fost identificate bunuri, înscrisuri sau valori care să intereseze munca de poliţist\". Georgiana Luca spune că, la Secţia de poliţie, poliţistul care se ocupă de caz, Ginel Cristea, ar fi spus că la locul jafului au mai fost găsite două amprente şi urme de sânge.