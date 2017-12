Dezvoltarea depinde de bunăvoinţa ministerelor

Primăria comunei Limanu doreşte accesarea fondurilor europene în vederea construirii unei şosele de centură la nivelul comunei, care să conducă la descongestionarea traficului în zonă pe perioada sezonului estival. Primarul comunei Limanu, Nicolae Urdea, a declarat că documentaţia a fost finalizată şi trimisă la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, (MDRT), unde se află în faza de evaluare. “Este un proiect important pentru noi, care s-ar adăuga unora deja finalizate, cum ar fi cel al pistei de biciclete sau cel al managementului deşeurilor, pe care am reuşit să le implementăm cu succes”, a declarat Urdea. Primarul a precizat că bugetul mic pe care îl are la dispoziţie nu îi permite să se apuce de astfel de investiţii. “Poate că, dacă am fi avut bani la bugetul primăriei, am fi făcut de mult aceste proiecte. Bugetul pe care îl avem în prezent abia ne ajunge pentru plata salariilor şi a întreţinerii în comună. Cred că vom fi şi noi în situaţia de a trimite în şomaj asistenţii persoanelor cu handicap, având în vedere că Guvernul nu ne-a alocat fonduri decât până în luna iunie. Spre deosebire de alte comune, noi avem acest avantaj că suntem la malul mării şi putem obţine fonduri şi din turism. Chiar şi aşa nu reuşim să acoperim cheltuielile necesare”, a mai spus Urdea. Edilul a mai afirmat că a depus la Ministerul Mediului câteva proiecte pentru amenajarea unor zone cu spaţii verzi. “Proiectele sunt depuse de anul trecut, dar până acum nu am primit răspuns. Din câte am înţeles, au fost finanţate doar proiectele depuse până în anul 2008. Dacă este aşa, va trebui să vedem cum putem găsi banii pentru aceste proiecte de înfrumuseţare a comunei”, a explicat Urdea.