Dezvoltarea infrastructurii, o prioritate

CONTINUARE Primăria comunei Limanu va continua şi în acest an proiectele demarate anul trecut. „Sunt câteva proiecte pentru care am obţinut finanţarea europeană. Vom continua asfaltarea străzilor care nu au fost cuprinse în proiectele finalizate anul trecut, şi vorbim aici despre străzile pe care am reuşit să le cuprindem în programul Ministerului Dezvoltării „10.000 de kilometri de drumuri”. De asemenea, vom continua dezvoltarea comunei din punct de vedere turistic, având în vedere că turismul este cea mai bună sursă de venit pentru locuitorii comunei. O atenţie sporită va fi acordată şi proiectelor transfrontaliere care, odată implementate, vor creşte gradul de atractivitate a comunei”, a declarat primarul comunei Limanu, Nicolae Urdea.

PROIECT IGNORAT Refacerea digului de la 2 Mai este un alt proiect aflat de mult în atenţia Primăriei. „Am depus încă din 2010 un proiect de reabilitare a digului respectiv, pentru că ştiam că poate ceda. Din nefericire, noi nu avem atât de mulţi bani în buget pentru a face singuri investiţia. Noi, ca autoritate locală, ne-am făcut datoria şi am spus că investiţia este cât se poate de necesară prin studiul de fezabilitate pe care l-am depus la Ministerul Dezvoltării, de unde ar fi trebuit să primim banii. Vorbim aici de o investiţie de peste 9 milioane de euro. Gândiţi-vă că numai proiectul tehnic ajunge la 500.000 de euro, bani pe care nu îi avem. Sper ca, după acest eveniment neplăcut, să-şi dea seama cei responsabili şi să deblocheze fondurile să putem obţine banii pentru reabilitarea digului, de fapt pentru refacerea digului”, a spus Urdea.