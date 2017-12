Diaconescu, „îndulcitor” în problematica aderării Schengen

„Optimismul politic” i-a caracterizat întotdeauna pe cei de la Putere. De aceeaşi convingere debordantă pare să fie cuprins şi ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, care a declarat încrezător mai mult decât oricând că până la finele anului aflăm dacă intrăm sau nu în Spaţiul Schengen, apreciind că este \"aproape exclus ca până la sfârşitul anului să nu se ia o decizie\" în acest dosar. \"Datoria noastra este să facem tot ce este posibil ca România să intre in Schengen până la sfârşitul acestui an\", a declarat ministrul de Externe. El a subliniat că \"a lua o decizie, într-un sens sau altul, nu este numai obligaţia României, este obligaţia statelor membre ale Acordului Schengen, care au depăşit cu un an acest termen, este obligaţia Uniunii Europene, pentru că o atitudine este obligatorie faţă de un partener”. În ceea ce priveşte opoziţia Olandei, Diaconescu a subliniat că Haga \"evaluează treptat, pe argumente mai mult sau mai puţin plauzibile, argumentele de politică internă\".