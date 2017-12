„Diaconu îşi poate continua mandatul de senator“

Senatorul PNL Ioan Ghişe a declarat, ieri, în dezbaterile din Comisia Juridică privind adresa prin care Agenţia Naţională de Integritate cere încetarea mandatului lui Mircea Diaconu, că senatorul liberal ar trebui să îşi continue mandatul deoarece nu mai ocupă în acest moment funcţia de director al teatrului Nottara. „Acum, Diaconu nu este în incompatibiitate pentru că a renunţat la calitatea de director şi acum e absurd a veni cu acest subiect care nu mai are obiect, pentru că nu mai este acum în incompatiblitate, ori subiectul are clar obiect politic. Consider că ceea ce avem de făcut este să luăm act de această situaţie şi să constatăm că mai nu este în incompatibilitate“, a declarat Ghişe. Senatorii jurişti au discutat, ieri, despre un punct de vedere care să-l trimită solicitării ANI de încetare a mandatului de senator a lui Mircea Diaconu. (I.H.)