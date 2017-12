Dializa, în vid legislativ

Managerul Spitalului de Nefrologie „Carol Davila”, prof. dr. Mircea Penescu, a declarat, vineri, că există un vid de legislaţie în decontarea dializei. „După externalizarea dializei, am încercat să facem aici, în spital, un nucleu performant pentru 20 - 25 de pacienţi şi am cerut finanţare de la CNAS, dar am primit, la început, doar pentru patru pacienţi. Acum avem finanţare pentru nouă pacienţi. Există un vid legislativ care trebuie rezolvat, respectiv reglementări pentru pacienţii pentru care se iniţiază tratamentul în spital şi pentru cei care vin de la centrele de dializă cu complicaţii la spital şi pentru care se face dializă”, a explicat medicul. Prof. dr. Mircea Penescu a arătat că, din aceste motive, spitalul a ajuns să acumuleze datorii, numai în ultimul an şi jumătate, de 14 miliarde de lei vechi. El spune că pentru această situaţie nu există decât două soluţii: \'\'fie medicii renunţă la halatul alb şi îi lasă pe bolnavi să moară, fie acumulează datorii”. (O.M.)