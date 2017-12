Dialog muzical multicultural dedicat lui Dinos Constantinides

La Teatrul Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski”, seara de vineri s-a desfăşurat sub forma unui concert simfonic dedicat în întregime compozitorului american de origine greacă Dinos Constantinides. Solistul serii, Spyros Kontos, care i-a cucerit pe melomanii constănţeni cu muzicalitatea oboiului său, a venit tot din însorita Eladă.

Orchestra simfonică a TNOB, sub conducerea fermă a maestrului Radu Ciorei, a avut o misiune nu tocmai uşoară, acoperind cu profesionalism provocările unui discurs compoziţional complex, care îl situează pe Dinos Constantinides alături de marii compozitori moderni ai acestui secol. „Lucrările sunt foarte dificile din punct de vedere ritmic şi nu numai. Sunt multe culori care, uneori, te duc cu gândul spre muzica de film”, a spus dirijorul Radu Ciorei, la finalul concertului.

PRIMĂ AUDIŢIE MONDIALĂ Patru au fost compoziţiile care au ilustrat universul creaţiei lui Dinos Constantinides, dintre care una în primă audiţie mondială, divertismentul pentru orchestră „New Orleans”. Şi în această piesă, ca şi în „Transformations” / „Metamorfoze”, solistul serii, Spyros Kontos, a dovedit că virtuozitatea sa şi calitatea excepţională a interpretării se datorează unei cercetări asidue, teoretică şi experimentală, a oboiului.

„Dedication II for Orchestra” şi „Simfonia a doua”, care are ca sursă de inspiraţie un cântec popular grecesc, au fost celelalte două momente de înaltă valoare artistică ale concertului simfonic.

„M-am bucurat când am aflat că se va face acest concert, deoarece, atunci când am făcut cele şase ediţii ale Festivalului Româno-American, Dinos Constantinides a fost prezent de câteva ori aici şi chiar am înregistrat două discuri cu filarmonica, cu lucrări din repertoriul compozitorilor americani contemporani. Dinos Constantinides este o mare personalitate. Mi-a făcut mare plăcere să colaborez şi cu Spyros Kontos, un oboist minunat”, a mai spus, la finalul concertului, dirijorul Radu Ciorei.

PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ROMÂNIA „A fost o mare plăcere să lucrez cu dirijorul Radu Ciorei, mai ales că dumnealui îl cunoaşte pe maestrul Dinos Constantinides, îi ştie stilul, are o viziune de ansamblu asupra creaţiei sale, ceea ce este foarte important pentru reuşita unui concert. De altfel, orchestra a fost foarte bună şi îi mulţumesc foarte mult”, a spus Spyros Kontos, prezent pentru prima dată în România.

În căutare de compozitori care să scrie muzică pentru oboi, Spyros Kontos l-a descoperit pe maestrul Constantinides în urmă cu mai mulţi ani, prima lucrare din repertoriul acestuia pe care a interpretat-o fiind „Transformations”. „Îmi place muzica maestrului Constantinides deoarece îmi aminteşte de muzica grecească, dar şi de cea western”, a mai spus Spyros Kontos.