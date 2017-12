Dialogul religios, în atenţia teologilor români şi străini

În perioada 28-30 mai, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa va avea loc conferinţa internaţională „Religie - Istorie - Cultură - Societate. Influenţa religiei şi a identităţii etnice asupra dezvoltării valorilor în cultură şi societate”. Evenimentul, organizat de Arhiepiscopia Tomisului, Consiliul Mondial al Bisericilor, Fundaţia Konrad Adenauer Sofia şi Bucureşti şi Fundaţia Reconciliation in South East Europe din Sibiu se desfăşoară sub egida Ministerului Culturii şi Cultelor. Pe lîngă promovarea unui dialog interreligios şi intercultural, conferinţa va aduce în lumina reflectoarelor istoria celor 45 de ani de la intrarea Bisericii Ortodoxe Române în Consiliul Mondial al Bisericilor, valenţele ortodoxiei româneşti în contextul creat de UE şi perspectivele mişcării ecumenice universale şi din România. Potrivit reprezentanţilor Arhiepiscopiei Tomisului, deschiderea oficială va avea loc astăzi, la ora 14.00, în prezenţa Înalt Prea Sfinţitului Teodosie. Alături de Arhiepiscopul Tomisului se vor afla IPS Ilarion, Mitropolitul de Silistra, Muftiul Iusuf Muurat şi alte personalităţi ale lumii culturale şi religioase. Printre participanţii la eveniment se numără Dieter Brandes, directorul Fundaţiei Reconciliation in South East Europe, prof. Dr. Ibraim Zalamov, Institutul Islamic din Sofia, prof. Dr. Carol Friedmann, Michael Lapsley, directorul Institute for Healing of Memories din Africa de Sud, teologi de la universităţi din ţară şi străinătate.