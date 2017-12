Manifestările desfăşurate la Constanţa sub egida „Dialoguri constănţene“ au continuat, ieri, cu forumul „Dialogul cultural est-vest, ca limită ce nu limitează“, în cadrul căreia au fost lansate cărţile „Paul Goma - 70“ şi „Caietele Revoluţiei Române“. În cadrul manifestării, cartea „Paul Goma - 70“ a fost prezentată de către autoarea Elvira Iliescu, care a spus că a încercat ca, în câteva pagini, să scrie tot ce a ştiut despre Paul Goma. „El este o excepţie, un mare caracter, un om de substanţă, care nu şi-a încălcat niciodată cuvântul. Goma ar trebui să fie un model pentru politicienii de astăzi. S-a tot vehiculat ideea unui model, fiind date tot felul de exemple, dar care, din punctul meu de vedere, nu pot fi luate în considerare“, a declarat autoarea. Problematica dialogului a fost dezbătută de către prorectorul Univestităţii „Ovidius“, Marian Cojoc, dar şi de senatorul liberal Puiu Haşotti şi Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care a extins abordarea culturală spre cea religioasă. În cea de-a doua parte a zilei a avut loc conferinţa „Preconvergenţa la debutul societăţii cunoaşterii“, la care au luat parte specialişti din cadrul Academiei Române, de la diverse institute de cercetări, firme de fructificare a capitalului intelectual. „Alături de aceştia am desfăşurat, în aceste zile, vizite în cadrul mai multor instituţii de învăţământ marcante din Constanţa, unde am discutat pe problema cercetării şi inovării“, a declarat şeful Direcţiei de Evidenţa Persoanelor Constanţa, Dezderiu Dudaş, organizator al manifestărilor.