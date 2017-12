Diamant de valoare record

Un diamant albastru cu strălucire intensă, de 5,30 de carate, montat pe un inel, a fost vândut miercuri, la Londra, cu 6,2 milioane de lire sterline (7,3 milioane de euro), stabilind un nou record de preţ per carat, au anunţat reprezentanţii casei de licitaţii Bonhams. Bijuteria, realizată de casa Bulgari, a atins 1,4 milioane de euro per carat, doborând precedentul record pentru un diamant albastru, care era de 1,28 de milioane de euro per carat. Diamantul a fost cumpărat de casa de bijuterii londoneză Graff Diamonds. Realizată la mijlocul anilor ’60, bijuteria era estimată la un preţ de 1,17 milioane de euro - 1,76 de milioane de euro.

Diamantele albastre cu strălucire intensă sunt foarte rare, au precizat experţii casei de licitaţii Bonhams. Cel mai cunoscut diamant albastru cu strălucire intensă este celebrul Hope, cumpărat de regele Louis al XIV-lea. Fostul giuvaier al Coroanei Franţei, o nestemată de 45,52 de carate, provenind dintr-o mină din India, a fost furat în timpul Revoluţiei Franceze din 1792. La capătul unui parcurs tumultuos, diamantul Hope a ajuns în Statele Unite şi este expus în prezent la Smithsonian Institution, un muzeu celebru din Washington.