Diamant extrem de rar, scos la licitaţie

Un diamant albastru extrem de rar a fost expus la Londra, înainte de a fi scos la licitaţie în luna mai, unde ar putea să doboare actualul record mondial în ceea ce priveşte preţul per carat. Deşi este mai mic decît o monedă de un penny, acest diamant a fost evaluat de specialiştii celebrei casei Sotheby\'s la un preţ cuprins între 5,8 şi 8,5 milioane de dolari. Această piatră preţioasă are 7,03 carate şi reprezintă unul dintre cele doar cîteva diamante albastre care există în lume. Diamantul a fost descoperit în Africa de Sud, în 2008 şi a fost expus la casa Sotheby\'s din Londra pînă astăzi, urmînd să fie scos la licitaţie pe 12 mai, la Geneva.

Această gemă a fost tăiată dintr-un diamant brut de 26,58 carate, descoperit în mina Cullinan, aceeaşi în care a fost descoperit celebrul diamant Great Star of Africa, de 530 de carate, încrustat într-un sceptru din colecţia de bijuterii a Coroanei britanice. The Gemological Institute of America (GIA) a clasat această gemă în categoria diamantelor cu o claritate ireproşabilă. Aceasta este cea mai înaltă categorie în care poate fi încadrat un diamant. Raritatea acestor geme este o consecinţă a faptului că în lume există foarte puţine mine de diamante albastre. Culoarea acestor pietre preţioase este dată de prezenţa elementului chimic bor în timpul procesului de formare a diamantelor. În mai 2008, un diamant de 3,73 carate a fost vîndut de casa Sotheby\'s pentru aproape 5 milioane de dolari, stabilind actualul record mondial în ceea ce priveşte preţul de vînzare per carat al unei pietre preţioase care a fost tranzacţionată prin licitaţie.