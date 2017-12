Diana Bursuc a obţinut bronzul la CN de canotaj cu o barcă pentru băieţi

Vicecampioană mondială cu echipajul României de 8+1, farista Diana Bursuc a urcat pe cea de-a treia treaptă a podiumului la Campionatele Naţionale de canotaj pentru seniori şi tineret, întrecere desfăşurată la sfîrşitul săptămînii trecute la Snagov. Oboseala acumulată la Campionatul Mondial, dar şi faptul că Bursuc nu deţine o barcă personală cu care să concureze la nivel naţional, şi-au spus cuvîntul. Sportiva antrenată de fostul campion olimpic, Dumitru Răducanu, a trecut linia de sosire a treia în proba de simplu vîsle pe distanţa de 2.000 m, vîslind într-o barcă pentru băieţi (cu formă şi greutate diferită faţă de cele pentru fete). „Sînt mulţumit de reuşita ei. Ţinînd cont de faptul că nu a avut timp de odihnă după Campionatul Mondial, iar în timpul competiţiei de la Snagov au fost plimbate pe la diferite evenimente, este un rezultat bun. Nici măcar nu a concurat într-o barcă pentru fete. Am împrumutat o barcă de la Steaua, care era de băieţi. Nu are o barcă a ei cu care să concureze şi împrumutăm de la prieteni. O barcă este foarte scumpă la fel ca şi transportul ei la competiţie”, a declarat antrenorul Dumitru Răducanu. Acesta a dezvăluit totodată şi faptul că Ministerul Tineretului şi Sportului nu a acordat decît 2.000 de euro pentru achiziţionarea unei bărci cu care Diana Bursuc să concureze, în condiţiile în care o barcă se ridică la aproape 10.000 de euro. „Nu avem ce să facem cu aceşti bani. Putem doar să mergem să ne uităm la ea şi să ne întoarcem. Aceasta este situaţia actuală în România. Mai mult nu se poate face”, s-a arătat dezamăgit Răducanu. O altă medalie de bronz cucerită de sportivii constănţeni la Campionatul Naţional a fost cea obţinută de Alin Iacob şi Costin Mitea în proba de două rame fără cîrmaci pe distanţa de 2.000 m. Dacă sezonul naţional de canotaj s-a încheiat, cel internaţional este în plină desfăşurare. La sfîrşitul lunii, la Brest (Belarus) vor avea loc Campionatele Europene pentru seniori, acolo unde Diana Bursuc are mari şanse să cucerească medalia de aur în proba de 8+1.