Diana Bursuc, speranţe la o medalie olimpică

“Abonată” la medalii, împreună cu colegele din ambarcaţiunea tricoloră de 8+1, canotoarea Diana Bursuc a încheiat cu fruntea sus anul preolimpic. Sportiva de la CS Farul Constanţa, pregătită de Dumitru Răducanu, şi-a trecut în cont un nou titlu european şi, mai important, şi-a asigurat prima prezenţă din carieră la o ediţie a Jocurilor Olimpice, urmând să ia startul la întrecerea programată anul viitor la Londra. Chiar dacă a ratat “la mustaţă” medalia la Campionatele Mondiale, unde ambarcaţiunea României a sosit doar pe locul 4, Diana Bursuc a ocupat primul loc în clasamentul celor mai buni sportiv constănţeni din 2011, fiind devansată doar de Eliza Samara, câştigătoarea Premiului Judeţean pentru Sport. „Sunt bucuroasă de poziţia mea în ierarhia celor mai buni sportivi constănţeni, mai ales că am luptat la fiecare concurs doar cu gândul de a fi în frunte. A fost un an bun, pentru că am realizat ceea ce ne-am propus, un nou titlu continental şi calificarea la Jocurile Olimpice. Ne-am fi dorit şi o medalie la Mondiale, dar trebuie să ţinem cont că din echipaj au făcut parte şi sportive de la tineret”, a spus Diana Bursuc. „A fost un an greu, mai ales că toată lumea a tras tare pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Londra, iar medaliile au rămas în plan secund. Am muncit ca robii, dar au venit şi rezultatele, Diana devenind campioana europeană alături de celelalte fete din ambarcaţiune. Este bine integrată în echipă şi se pregăteşte exemplar”, a explicat antrenorul Dumitru Răducanu.

SPERANŢE LA MEDALIE OLIMPICĂ. Cei doi cred că a venit momentul pentru o medalie olimpică, după ce Diana Bursuc şi-a trecut în palmares alte două titluri europene (în 2009 şi 2010), un argint (în 2009) şi un bronz (în 2010) la Campionatele Mondiale. „Principalul meu obiectiv pentru anul viitor este să prind un loc în ambarcaţiunea care va lua startul la Jocurile Olimpice. Am pus umărul la calificare, însă, după revenirea celor cinci fete experimentate şi cu un palmares impresionant, va fi o luptă dură pentru a fi în ambarcaţiune. Dacă voi reuşi, sper din tot sufletul să câştig prima medalie olimpică din cariera mea”, a mărturisit Diana Bursuc. „Cred că sunt şanse mari la o medalie olimpică, mai ales că probele nu se mai dublează la această ediţie. Pronosticul meu este că vor veni pe podium, iar Diana va aduce Constanţei o medalie valoroasă. Important este să fie sănătoasă”, a adăugat Răducanu. Miercuri, Diana Bursuc va intra într-o scurtă vacanţă de o săptămână, însă pe 27 decembrie va intra în cantonament la Ghindăreşti, urmând să-şi petreacă Revelionul alături de colegele din lotul olimpic de canotaj.