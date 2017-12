Diana Bursuc, vicecampioană mondială şi campioană europeană la canotaj, premiată de CS Farul şi DSJ

Devenită vicecampioană mondială şi campioană europeană într-o singură lună, canotoarea Diana Bursuc a fost premiată, ieri, de către Cubul Sportiv Farul şi Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa. Medalia de argint obţinută de Bursuc la Campionatul Mondial din Polonia, precum şi titlul european de duminică, de la Campionatul European din Belarus, au fost sărbătorite cu focuri de articificii. Evenimentul a avut loc pe terasa Restaurantului “Sport”, unde sportiva s-a reîntîlnit cu antrenorul ei, Dumitru Răducanu, dar şi cu cea care a descoperit-o, Norica Sarchizian, precum şi cu fostul ei diriginte de la Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, Andrei Szemerjai. „A fost o săptămînă de excepţie pentru sportul constănţean. Au fost cucerite două medalii de aur, una prin Diana Bursuc, la canotaj, şi alta prin Eliza Samara, la tenis de masă, dar şi una de bronz, în proba pe echipe masculin, unde Constanţa a fost reprezentată de Andrei Filimon şi Constantin Cioti. Ne aşteptam ca Diana să cîştige acest titlu şi mă aşteptam şi la titlul european obţinut de Daniela Dodean şi Eliza Samara. Pentru mine, locul al treilea obţinut de echipa masculină de tenis de masă a fost o surpriză”, a spus directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu. „Diana a demonstrat încă de la începutul carierei că este un posibil participant la Londra 2012, unde sperăm să urce pe podium. La Campionatele Europene era un titlu aşteptat, avînd în vedere locul al doilea ocupat la mondiale. Cred că odată cu acest rezultat s-a născut o nouă generaţie de aur în proba de 8+1”, a anunţat fostul campion olimpic şi actualul antrenor al sportivei, Dumitru Răducanu.

La cei 22 de ani, Diana Bursuc se poate mîndri cu cel mai bun sezon al carierei sale. Deţinătoare a trei titluri mondiale, unul la junioare (în 2004 la Banyoles Estany - Spania) şi două la tineret (în 2006 la Hazewinkel - Belgia şi în 2008 la Brandenburg, în Germania), Bursuc reuşeşte să confirme şi la senioare. „Este cel mai bun an din cariera mea de pînă acum. Cînd eşti campioană mondială de tineret a doua zi trebuie să o iei de la zero. Medaliile de la senioare sînt o mare realizare pentru mine. A fost mai bine la Campionatele Europene, pentru că la mondiale am avut de furcă cu germancele şi olandezele, care au lipsit aici. Am cîştigat mult mai relaxat decît la mondiale”, a spus Diana Bursuc, care a povestit şi cît de greu este să te bucuri de performanţe după o cursă în forţă. „Nu am putut să mă bucur foarte mult după cursă. Eram fericită, dar aşa cum spune şi doamna Lipă, ţi se pune buletinul în faţa şi nu îţi vezi poza. Aşa te simţi după o astfel de cursă”, a mărturisit Diana.

Londra 2012, principalul obiectiv al carierei

După ce a ratat cu puţin prezenţa la Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008, Diana Bursuc visează la viitoare ediţie, unde are toate şansele să ducă tradiţia bărcii tricolore de 8+1 mai departe. „Îmi voi da toată silinţa să fiu acolo. Eu sînt sportiva Farului, însă Dinamo şi Steaua sînt forţele canotajului. Ele fac legea şi e greu să fi singură printre atîtea sportive, însă sper să le fac faţă în barca de 8+1. Pentru noi este şi o povară această probă, pentru că s-au obţinut multe rezultate, iar noi trebuie să ducem tradiţia mai departe. Să sperăm că nu vom dezamăgi”, a spus Diana Bursuc. „Răducanu predă o ştafeta de la campion olimpic la o viitoare campioană olimpică, probabil Londra 2012. Bucuria este cu atît mai mare cu cît un campion olimpic creşte un campion mondial şi european”, a declarat directorul DSJ, Elena Frîncu.