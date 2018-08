Diana Sobaru face angajări!

17:31:11 / 20 Iulie 2018

Penibil

Articol penibil si tendentios. Nu primea nota de trecere la examen la jurnalistica. Alineatele nu se leaga lin intre ele, deviaza brusc de la o parere la alta. Nu lamureste nimic, este mai degraba la nivelul unei postari pe facebook. Asta ma face sa cred ca autorul nu are studii in domeniu, ci doar experienta in postari pe site-uri de socializare. Si, bineinteles, ceva frustrari.