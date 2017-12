Diane Kruger, model de frumuseţe

Actriţa germană Diane Kruger se apropie de vârsta de 40 de ani, dar, cu siguranţă, viitorii trei ani nu îşi vor pune o amprentă prea dură asupra chipului său. Noua faţă a produselor de îngrijire a pielii produse de Chanel, Diane Kruger are parte de cele mai noi descoperiri pentru a ţine departe ridurile de expresie. Însă, într-un interviu recent, actriţa de 37 de ani recunoaşte că are o relaţie de dragoste-ură faţă de cosmetice şi preferă o viaţă naturală. „Chiar dacă mi-a plăcut foarte mult viaţa mea la 20 de ani, nu sunt nostalgică faţă de felul în care arătam. Sunt nostalgică faţă de senzaţia pe care am avut-o când am sărutat pe cineva prima oară sau când am ajuns la New York... Apoi am realizat că trebuie să trăiesc la maxim şi să nu las să treacă pe lângă mine nicio şansă. Sunt mai fericită acum şi mă simt mai frumoasă decât eram înainte”, a declarat Diane Kruger.

Actriţa nu a renunţat niciodată la culoarea sa naturală de păr, fiind blondă, dar a devenit cât se poate de practică pentru apariţiile sale pe covorul roşu. „Experienţa de model m-a învăţat care sunt trucurile de care am nevoie să mă pun în evidenţă, aşa că prefer să mă machiez singură”, a explicat frumoasa nemţoaică, ale cărei apariţii sunt, de fiecare dată, lecţii de rafinament şi eleganţă. Spre deosebire de multe dintre colegele sale, care au nevoie de o armată de asistente ca să le ajute să arate bine, Diane Kruger se prezintă mereu singură la evenimentele mondene, cu rochia pe umeraş, fiind gata de defilarea pe covorul roşu în timp-record. Actriţa preferă să aibă o abordare filosofică şi este conştientă că nu numai imaginea contează. „Frumuseţea este o emoţie interioară, privată. Acest adevăr mă ajută să privesc lucrurile în perspectivă şi să nu mă lansez într-o goană nesănătoasă după perfecţiunea fizică”, a adăugat actriţa.

Colaborarea sa cu Chanel datează de mai bine de 20 de ani. La 15 ani, a debutat ca model şi de multe ori a defilat pe podiumul de prezentare pentru casa franceză, sub conducerea lui Karl Lagerfeld. A mai pozat în trecut pentru fotograful Peter Lindbergh, cel care acum este responsabil pentru fotografiile folosite pentru campania de promovare a cosmeticelor Chanel, aşa că Diane Kruger spune că nu a simţit că munceşte, ci că este vorba despre o reuniune cu vechi prieteni. Actriţa recunoaşte că îşi îngrijeşte pielea, dar nu se dă peste cap să arate bine. Consideră chiar că este o datorie pentru toţi oamenii să fie curaţi şi să se îngrijească. Actriţa germană este recunoscută ca o persoană cu picioarele pe pământ, care nu face fiţe când vine vorba despre condiţiile care i se oferă pe platourile de filmare şi este mereu în formă. Diane Kruger nu ţine regim, nu este o împătimită a exerciţiilor fizice şi nici nu refuză să participe la distracţiile inopinate care se ivesc în timpul filmărilor.