Diane Kruger rămâne fidelă casei Chanel

Actriţa germană Diane Kruger a devenit noua imagine a Chanel Skincare, continuându-şi astfel colaborarea cu acest brand de produse cosmetice. “Prin eleganţa naturală şi frumuseţea ei, Diane Kruger este una dintre cele mai proaspete şi mai uşor de recunoscut feţe din industria filmului”, se afirmă într-un comunicat emis de casa de modă. “Atrasă de sofisticarea şi spiritul ei artistic, casa Chanel a ales-o pentru campania de promovare a parfumului Allure din 1996 şi apoi, din nou, pentru campania de promovare a poşetelor Paris-Biarritz, realizată de Karl Lagerfeld în 2007. Fiind deja o ambasadoare a casei Chanel, Diane Kruger va fi de acum şi imaginea oficială dintr-o nouă campanie de promovare a unor produse de îngrijire a pielii, care va debuta în 2013”, se afirmă în acelaşi comunicat.

Diane Kruger, care a lucrat 15 ani ca model, spune că în ciuda presiunii considerabile care există în ambele industrii, a filmului şi a modei, nu a fost niciodată interesată de cele mai noi tendinţe şi consideră că anumite persoane celebre sunt prostuţe atunci când îşi fac griji pentru felul în care arată. “Tocmai am jucat într-un film cu Jason Clarke, un actor care s-a remarcat în “Zero Dark Thirty”, la New York. Mergeam la cină şi, dintr-o dată, el mi-a spus: Ştii ceva? Am descoperit un restaurant minunat unde se serveşte mâncare organică, e doar la 18 kilometri de aici”, a povestit amuzată actriţa germană. “M-am întors spre el şi i-am spus: Ştii, tu eşti motivul pentru care oamenii îi urăsc pe actori! Astfel de lucruri sunt dăunătoare nu doar pentru sănătate, dar ele devin o adevărată obsesie. E ceva care seamănă cu ironia de a conduce automobilul până la Los Angeles pentru a face o drumeţie în natură - e ceva atât de prostesc”, a adăugat Diane Kruger, în vârstă de 36 de ani.