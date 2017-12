Diane Kruger recomandă somnul de înfrumuseţare!

Cetatea Filmului adună de obicei, în jurul său, nu numai talente dar şi frumuseţi exotice. Ca întotdeauna, presiunea de a se menţine tinere şi dezirabile este foarte mare, iar vedetele uimesc cu practicile lor de a se menţine în formă. Tom Cruise, de exemplu, este mare fan al unei creme pe bază de găinaţ, Jennifer Aniston, în schimb, foloseşte un tratament mult mai accesibil, pe bază de vitamina A, care o costă circa patru dolari. Şi actriţa germană Diane Kruger, considerată una dintre cele mai sexy vedete de la Hollywood, are un secret accesibil: somnul! ”Încerc să ajung la nouă ore de somn pe noapte. Este atât de simplu. Bineînţeles, este greu să fac asta uneori, mai ales când lucrez, dar mă simt şi arăt mai bine, dacă dorm bine. Am observat, de asemenea, o îmbunătăţire a pielii de când am renunţat la ţigări. Nu există nicio poţiune secretă”, a declarat starul.

Cu siguranţă, January Jones şi-a uimit admiratorii, după ce a dezvăluit ce a fost în stare să mănânce. În septembrie 2011, după ce l-a născut pe fiul ei Xander Dane Jones, vedeta a mâncat placenta! ”Am un antrenor grozav, care se asigură că mănânc bine, iau vitamine, beau ceaiuri şi iau capsule din placentă. Placenta este deshidratată şi apoi transformată în vitamine”, a declarat vedeta pentru revista ”People”. ”La început am ezitat să fac acest lucru. Suntem singurele mamifere care nu mănâncă placenta. Recomand acest lucru tuturor mamelor”, a adăugat aceasta. January Jones este convinsă că gestul ei este benefic pentru organism, deoarece placenta este plină de vitamine.