Diatermia face posibil visul de a arăta ca-n tinereţe

Discuţia cu dr Ionica Ciortan, directorul Centrului de Medicină Estetică şi Funcţională Hera Body Care a ajuns la sectorul de medicină estetică al clinicii unde constănţenii interesaţi pot beneficia de terapii elaborate după sistemul occidental, avînd ca suport aparate de excelenţă, adevărate vîrfuri de lance ale tehnicii medicale. După cum dă asigurări dr. Ionica Ciortan, serviciile celui mai mare Centru de Medicină Estetică şi Funcţională din Constanţa (dotat cu tehnologii unicat în România) garantează, la preţuri accesibile, rezultate uimitoare în întreţinerea şi refacerea stării de sănătate, în înfrumuseţare şi întinerire.

Dialogul nostru se oprise la prezentarea aparatelor utilizate în departamentul de medicină estetică de la Hera Body Care.

Sînt mai multe aparate, fiecare avînd o serie complexă de programe ce pot fi adaptate, la modul personalizat, pentru fiecare client. Vă propun să deschidem şirul prezentărilor cu Diater One – o “capodoperă” a descoperirilor medicale recente, un aparat pe care nu ai cum să

nu-l iubeşti. Cu Diater One se fac şedinţele de diatermie, ale căror rezultate sînt uimitoare: se diminuează pînă la dispariţie ridurile, se face lifting facial şi corporal (ridicarea sînilor şi feselor), se tonifică şi reîntinereşte tenul şi nu doar atît. Diatermia se foloseşte cu real succes şi în estomparea cicatricilor, în medicina sportivă, în reumatologie (dureri articulare etc), iar lista poate continua.

Vorbiţi de aparate care fac minuni şi ce ne spuneţi sună aşa de bine încît întrebarea următoare este: cît de mari sînt preţurile?

Of, atunci cînd se vorbeşte despre servicii de calitate, majoritatea oamenilor se sperie gîndindu-se că ce este bun costă aşa de mult încît nu îşi pot permite. La Hera Body Care, aşa cum am mai spus, preţurile sînt accesibile. Nu sînt preţuri foarte mici, doarece se lucrează cu materiale foarte bune (Italia, Franţa, America etc), identice cu cele din marile metropole ale lumii, dar nu sînt cifre care să închidă uşa clienţilor. Pentru că vorbeam de Diater One, am să vă dau un exemplu concret de preţ: 1 minut de diatermie – 4 roni. La fiecare client se fac evaluări în funcţie de ce problemă are şi cîte minute sînt necesare pentru o şedinţă. Cîteva riduri superficiale se “şterg” în cîteva şedinţe de 5 sau 10 minute, în timp ce un chip cu riduri accentuate are nevoie de mai multe şedinţe şi mai multe minute.

Aparatul acesta, Diater One, netezeşte ridurile fără intervenţii injectabile sau chirurgicale?

Diater One este un aparat medical cu rezultate de excepţie şi în sfera esteticii. Cînd vorbim de diatermie ne referim la cea mai nouă metodă intrată spectaculos în domeniul esteticii medicale şi reparatorii, care foloseşte un concept inovator – diatermia prin căldura din interior spre exterior. Efectul metodei presupune modulaţii electrice prin curent alternativ introdus la nivelul ţesuturilor, în urma cărora membrana devine flexibilă, permeabilă, celula elimină retenţia de apă şi toxinele, alimentîndu-se cu proteine şi minerale. Celula se oxigenează şi pielea capătă aspectul din tinereţe. Diatermia reuşeşte să producă schimbări profunde - controlează şi reglează activitatea celulară, acţionează asupra matricei celulare (matricea avînd rolul de a regla sistemul biologic). Orice secvenţă de diatermie conţine 20% biostimulare celulară, 40% biostimulare şi drenare, 40% efecte termice, vasodilatatoare, drenaj.