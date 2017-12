Dictaturile, preferate de piețele de obligațiuni, în raport cu democrațiile

Dictaturile sunt la mare căutare pe piețele de obligațiuni, în condițiile în care în ultimul an obligațiunile suverane emise de statele emergente cu un regim autocratic au avut, în medie, un randament de 15% comparativ cu un randament de doar 8,6% pentru obligațiunile emise de țările în curs de dezvoltare considerate democratice, arată datele analizate de Bloomberg. Cu toate aspectele negative asociate cu un guvern autoritar, încălcarea drepturilor omului și limitarea dreptului de expresie, aceste regimuri pot fi profitabile pentru deținătorii de obligațiuni dispuși să ignore încălcarea drepturilor omului în schimbul stabilității regimurilor autocratice. Un exemplu în acest sens a fost oferit în data de 12 aprilie când creditorii Venezuelei au avut de câștigat de pe urma deciziei președintelui Nicolas Maduro de a rambursa datorii de 2,5 miliarde de dolari chiar dacă nu are bani pentru a plăti importurile de produse alimentare. Cu două zile înainte, El Salvador, o democrație pentru ultimul sfert de secol, a intrat în incapacitate de plată după ce o dispută dintre președinte și partidul de opoziție a pus Guvernul în situația de a nu putea efectua o plată de 29 de milioane de dolari către un fond de pensii local. "Într-un regim autoritar, rămânerea la putere a Guvernului este mai importantă decât bunăstarea populației. Având în vedere că incapacitatea de plată a unor obligațiuni crește riscul ca guvernul să fie înlăturat, partidul la putere va face tot posibilul pentru a evita un astfel de eveniment", a declarat Victor Fu, director la Stifel Nicolaus & Co.

În ultimul an, investitorii în obligațiunile suverane în dolari emise de Venezuela au beneficiat de randamente de 55%, comparativ cu un randament de 34% de pe urma obligațiunilor emise de Ghana, democrația cu cele mai mari randamente pe piețele de obligațiuni. Potrivit analiștilor, obligațiunile emise de 10 din cele 15 guverne considerate drept nedemocratice de Institutul Freedom House au adus investitorilor randamente de cel puțin 10% în ultimele 12 luni, comparativ cu doar o treime din bondurile emise de statele emergente considerate drept democratice de Freedom House.

În cazul dictaturilor, investitorii au o percepție mai bună cu privire la cine sunt factorii de decizie și cum se vor comporta în relația cu deținătorii de obligațiuni, subliniază Steve Hooker, manager la Newfleet Asset Management LLC. În schimb, în cazul democrațiilor, investitorii trebuie să încerce să înțeleagă modul în care gândesc zecile de politicieni și birocrați care au un cuvânt de spus la elaborarea politicilor. În plus, din cele șase state emergente care au intrat în incapacitate de plată în secolul 21 niciunul nu era considerat drept o autocrație de Freedom House.