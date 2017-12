Dido stîrneşte controverse

Una dintre cîntăreţele de aur ale muzicii pop, care a adunat o avere de peste zece milioane de lire sterline, Dido, revine cu un al treilea album criticat serios, s-ar părea, de o mare parte a fanilor săi. Cîntăreaţa britanică al cărei tată are descendenţă irlandeză a inclus în piesa “Let’s Do The Things We Normally Do” versuri din cîntecul rebelilor grupaţi în mişcările republicane, intitulat “The Men Behind The Wire”. Cîntecul scris în urmă cu mai bine de 30 de ani este considerat un omagiu adus membrilor Armatei Republicane Irlandeze (IRA), din anii `90 trecută pe lista organizaţiilor teroriste. Piesa scrisă de Paddy McGuigan, membru al formaţiei folk Barleycorn, este asociată în prezent cu extremiştii irlandezi grupaţi acum în mişcările Continuity IRA sau Real IRA, care îşi continuă activitătea în ciuda seriei de acorduri politice încheiate între reprezentanţii politici ai comunităţilor protestantă şi catolică din Irlanda de Nord. Toate aceste tribulaţii politice păreau să nu o intereseze pe Dido, iar versurile cu pricina răstălmăcesc în mare măsură mesajul artistic al noului său album.

Dido pe numele său real Florian Cloud De Bounevialle O’Malley Armstrong a împrumutat versurile: “Armoured cars and tanks and guns, Came to take away our sons, But every man must stand behind, The men behind the wire”, în traducere Maşini blindate şi tancuri şi arme, Au venit să ne ia fii, Dar fiecare bărbat trebuie să reziste, Bărbaţilor din spatele sîrmei ghimpate. Aceste versuri incluse pe albumul “Safe Trip Home” au fost catalogate de o serie de autorităţi nord-irlandeze drept o insultă la adresa familiilor care au avut de suferit de pe urma activităţii paramilitare a Armatei Republicane Irlandeze. “Dată fiind descendenţa sa irlandeză, este de neconceput să nu ştie contextul în care au apărut aceste versuri. Trebuia să ştie că au fost scrise despre oameni care erau criminali, incendiatori şi terorişti”, a apreciat Gregory Campbell, prim-ministru pentru East Londonderry şi ministru al Sportului, Artelor şi Învăţămîntului în Guvernul de la Belfast.

Pînă acum, despre noul album al lui Dido se ştia că a fost inspirat de trecerea în nefiinţă în anul 2006 a tatălui său, William O’Malley Armstrong, directorul unei case de editură. Acesta s-a născut în Pakistan, iar mama sa Maeve era de origine irlandeză şi de religie catolică, în timp ce tatăl său Alfred era un protestant originar din Ulster, fiind educat în şcoli catolice din Anglia. În interviuri precedente, Dido a afirmat că cele mai multe din amintirile sale din copilărie sînt dominate de cîntecele tradiţionale irlandeze pe care tatăl său obişnuia să le cînte. La acest nou album al lui Dido a colaborat şi fratele său, Rollo, la rîndul său muzician, în vîrstă de 42 de ani.