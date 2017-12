Diego Costa a vrut să se transfere de la Chelsea în 2016

Fotbalistul spaniol Diego Costa a declarat, luni, că a vrut să se transfere de la Chelsea Londra în vara anului 2016, din motive familiale, notează BBC.

Atacantul în vârstă de 28 de ani a venit la Londra în vara anului 2014, pentru aproape 40 de milioane de euro, şi a înscris 20 de goluri în primul sezon, atunci când Chelsea a câştigat campionatul sub conducerea lui Jose Mourinho.

Apoi, Costa a traversat o perioadă slabă şi fost aproape de o revenire la Atletico Madrid, după un sezon 2015-2016 dificil, cu 16 goluri în 41 de meciuri.

"Da, am vrut să plec şi am fost foarte aproape să fac asta. Dar nu din cauza clubului. Un singur lucru voiam să schimb, din motive familiale, dar nu s-a întâmplat. Am continuat la Londra şi sunt fericit să mă aflu aici", a declarat Diego Costa, citat de BBC.

Însă din vara anului 2016 şi până acum, internaţionalul spaniol a reuşit 14 goluri şi 5 pase decisive în Premier League, iar Chelsea are un avans de şase puncte în fruntea clasamentului, după 13 victorii consecutive.

Atacantul născut în Brazilia susţine că a depus eforturi substanţiale pentru a-şi corecta abordarea agresivă pe teren.

"Am ştiut că trebuie să îmbunătăţesc acel aspect, pentru că aici în Premier League nu există clemenţă. În foarte multe momente, părea că arbitrii sunt împotriva mea. Mi-am zis că dacă ei nu se vor schimba, atunci eu trebuie să o fac", a spus Diego Costa pentru sursa citată.

Chelsea va disputa următorul joc în Premier League pe 4 ianuarie, de la ora 22.00, în deplasare la rivala Tottenham Hotspur (locul 4).