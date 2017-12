Diferenţă conturată după pauză

Duminică, la Sala Sporturilor, HCM Constanţa a muncit din greu pentru a obţine cele două puncte în confruntarea de pe teren propriu cu HC Odorhei, în etapa a 18-a a Ligii Naţionale de handbal masculin. Drumul spre victorie a fost deschis de bosniacul Saşa Djukic, care abia la al cincilea meci în tricoul HCM-ului a găsit drumul spre gol. După şapte minute echilibrate (4-4), elevii lui Vasile Stîngă şi Eden Hairi au reuşit desprinderea (8-4 min. 12) în ciuda a două ratări de la 7m ale lui Toma. Nicolae a interpus diferenţa maximă a primei reprize în min. 21 (13-8), înainte ca oaspeţii să declanşeze cursa de urmărire. Pe fondul relaxării premature a constănţenilor, scorul s-a strîns pînă la pauză, cînd avantajul era minim în favoarea HCM-ului: 16-15. HC Odorhei a evoluat curajos şi în debutul actului secund şi după ce a egalat în min. 39 (19-19), a avut şansa chiar să preia conducerea, dar Frăţilă a ratat o aruncare de la 7m. A fost ultimul moment bun al oaspeţilor pentru că la rampă a ieşit Nadoveza. Sîrbul adus în iarnă la Constanţa şi-a asumat rolul de lider în teren şi a punctat de trei ori la rînd. Mai mult, Stănescu a pus lacăt porţii timp de 12 minute (!!!), iar în acest interval HCM s-a desprins la 25-19 (min. 51). HCM s-a impus la final cu 31-24 şi are o săptămînă la dispoziţie să pregătească derby-ul campionatului, cu Steaua. “Ne-am făcut noi meciul greu. Ne-am pripit, am ratat foarte mult şi am făcut multe greşeli de prindere şi pasare. Am jucat mai bine în apărare în repriza secundă şi astfel am declanşat o serie de contraatacuri, care au contribuit la diferenţa din final”, a declarat antrenorul principal al HCM-ului, Vasile Stîngă. HCM a plătit victoria cu HC Odorhei cu accidentarea lui Bogdan Şoldănescu, din debutul partidei, jucătorul constănţean avînd şanse reduse să evolueze contra Stelei.

Au evoluat - HCM (antrenor Vasile Stîngă): Stănescu, Popescu, Adzic 1g, Csepreghi, Djukic 1g, Enescu, Mureşan 4g, Nadoveza 9g, Nicolae 3g, Săulescu 2g, Şoldănescu, Timofte 2g, Timuzsin 3g, Toma 6g; Odorhei (antrenor Constantin Ştefan): Szabo, Varo, Druţu, Marian 3g, Mihalcea 4g, Mihăilă, Solcanu, Frăţilă 3g, Talas 3g, Radic 4g, Ferenczi 2g, Birtalan 2g, Marceta 3g. Au arbitrat: V. Dobre / H. Belu (ambii din Bucureşti).