Derby-ul rundei a cincea din Divizia Naţională de rugby s-a ridicat la nivelul aşteptărilor, RCJ Farul şi Steaua oferind, sâmbătă, un spectacol de calitate celor aproximativ 500 de spectatori prezenţi în tribunele stadionului din strada “Primăverii“. Farul a început mai bine, iar tânărul Filip Lazăr a punctat de două ori din lovituri de pedeapsă în primele minute, ducând scorul la 6-0 pentru gazde. Steaua a întors rapid rezultatul, 13-6, dar RCJ Farul a fost mai bună în prima repriză, reuşind să fructifice absolut toate situaţiile favorabile. În plus, Carpo şi compania au greşit mai puţin, iar în margini s-au dovedit imbatabili, câştigând toate baloanele. După 16-13 pentru RCJ Farul la pauză, Steaua a revenit mult mai decisă de la cabine, iar lipsa unei perioade mai lungi de pregătire înaintea începerii sezonului s-a simţit în tabăra noastră. Steliştii au mai culcat o dată balonul în terenul de ţintă, iar încercările Farului de a se apropia pe tabelă pentru a reuşi măcar punctul bonus au fost zădărnicite de excelentul Dănuţ Dumbravă, acesta fructificând, cu o singură excepţie, toate loviturile de pedeapsă din partea secundă, precum şi două drop-goal-uri în finalul meciului. Steaua a învins pe merit, însă RCJ Farul nu a fost în multe momente cu nimic mai prejos, doar diferenţa de valoare a băncii de rezerve şi câteva decizii ciudate în finalul întâlnirii ale arbitrului Claudiu Clapon au făcut ca formaţia constănţeană să părăsească terenul fără vreun punct câştigat. „Nu sunt dezamăgit. A existat o creştere în jocul nostru şi dacă nu ar fi fost unele decizii ale arbitrului scorul putea fi altul. Nu este nimic pierdut, doar din play-off va conta fiecare punct. Este adevărat că diferenţa a făcut-o şi banca de rezerve. Noi nu mai avem, din păcate, acelaşi lot ca în sezonul precedent. Am însă mare încredere în băieţi“, a declarat preşedintele executiv al RCJ Farul, Cristinel Dragormir. „Este un mare câştig că această echipă dovedeşte că are potenţial. Pe lângă jucătorii cu mare experienţă din lot îi remarc şi pe tinerii Apostol şi Lazăr. Bucuria este cu atât mai mare cu cât sunt constănţeni, crescuţi şi formaţi la cluburile din oraş. Nu în ultimul rând mulţumesc tuturor suporterilor care ne-au susţinut“, a precizat şi directorul sportiv al echipei constănţene Aurelian Arghir. „Noi încă reconstruim această echipă. Am avut şi jucători accidentaţi, Claudiu Dumitru şi Gheară, alţii care încă nu s-au alăturat lotului, iar în aceste condiţii se poate spune că am făcut un meci bun. Ce mă bucură este că băieţii nu sunt mulţumiţi şi că îşi doresc mult mai mult pe viitor. Arbitrajul este unul aşa cum se practica pe vremuri...“, a fost părerea antrenorului principal al RCJ Farul, Mircea Paraschiv. Au jucat - RCJ Farul: Turashvili, Natriashvili, Tudosa, Gargalîc, Uchava, Carpo, Tavarkiladze, Agiacai, Samkharadze, Lazăr, Apostol, Bejan, M. Dumitru, Bulgac, C. Nicolae, au mai intrat: Graur, Mototolea; Steaua: Nere, Zebega, Mariş, Tatu, Grigore, Lucaci, Marinescu, Ianuş, Andrei, Dumbravă, Ioniţă, Dascălu, Cazan, Zamfir, Vlaicu, au mai intrat: Mihalache, Baraulea, Necula, Moisei, Crăcea, Melinte, Vlad. Au marcat: Agiacai - 1 eseu, Lazăr 5 l.p şi 1 transformare - pentru RCJ Farul; Marinescu şi Ianuş - câte 1 eseu, Dumbravă 4 l.p., 2 d.p. şi 1 transformare - pentru Steaua.

Celelalte rezultate - Grupa A: Dinamo - Ştiinţa Baia Mare 16-20, U. Cluj - Bucovina Suceava 54-5, CSM Bucureşti - Aurel Vlaicu Arad 22-9. Clasament: 1. Baia Mare 24p; 2. Arad 14p; 3. CSM Bucureşti 14p; 4. Dinamo 12p; 5. U. Cluj 5p; 6. Suceava 0p; Grupa B: RCM Timişoara - RC Bîrlad 31-8, Poli Iaşi - Ştiinţa Petroşani 31-12. Clasament: 1. Steaua 24p; 2. RCJ Farul 14p; 3. Poli Iaşi 14p; 4. Timişoara 8p; 5. RC Bîrlad 5p; 6. Petroşani 4p.