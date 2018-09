Diferenţe mari de vârstă între Norii lui Magellan. Vezi de ce

Norii lui Magellan, două galaxii pitice din apropierea Căii Lactee, ar fi putut să fie însoţite de o a treia galaxie, pe care au asimilat-o în urmă cu între 3.000 şi 5.000 milioane de ani, au informat surse academice australiene, citate marţi de EFE.

Studiul a fost realizat de cercetători de la International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR), cu sediu în Australia de Vest, şi publicat în ziarul de specialitate Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Benjamin Armstrong, şeful echipei de cercetători, a explicat marţi într-un comunicat că stelele care formează Marele Nor al lui Magellan se rotesc în sensul acelor de ceasornic, însă unele dintre ele se rotesc în sens contrar. "O vreme am crezut că aceste stele proveneau dintr-o galaxie învecinată Micul Nor al lui Magellan", a comentat Armstrong, astronom la Universitatea din Australia de Vest (UWA).

Cercetătorul australian a declarat, că în lumina noului studiu, se crede că aceste stele ar putea proveni din fuziunea în trecut cu o altă galaxie". Studiul a utilizat modele informatice ce simulează asimilarea de către Marele Nor al lui Magellan a unei presupuse a treia galaxii. Armstrong notează că "în acest tip de evenimente de fuziune poate rezulta o contra rotaţie foarte puternică după ce s-a realizat fuziunea, ceea ce putem observa în această galaxie".

Cercetătorul este de părere că această ipoteză poate contribui şi la explicarea "diferenţei de vârstă" care există între stelele Marelui Nor al lui Magellan. "În Calea Lactee grupurile de stele sunt foarte vechi, dar în Marele Nor al lui Magellan avem grupuri vechi de stele, dar şi altele mai tinere, însă nimic intermediar", a precizat Armstrong. Galaxiile pitice Marele Nor al lui Magellan şi Micul Nor al lui Magellan se află la distanţă de 160.000 şi respectiv 200.000 ani lumină de Calea Lactee şi pot fi observate noaptea cu ochiul liber.