Diferenţierea băncilor în funcţie de risc, inevitabilă

Pînă în 2010 începe cernerea băncilor performante de cele cu rezultate slabe în piaţă. Băncile cu strategii de risc mai imprudente ar putea avea, în unul-doi ani, probleme din cauza creditelor neperformante, iar o eventuală încetinire a creşterii economice le-ar putea afecta semnificativ, a declarat, preşedintele Raiffeisen Bank România, Steven van Groningen. \"Anul acesta am putea vedea, pentru prima dată, o diferenţiere a băncilor din România după rezultate, în funcţie de strategia de risc pe care au abordat-o. În unul-doi ani vom vedea care au fost bancherii adevăraţi, cei care au reuşit să aibă rezultate bune fără a-şi asuma riscuri prea mari\", a explicat van Groningen. El a explicat că, deocamdată, băncile nu par diferenţiate clar în termeni de calitate a portofoliului, în ciuda faptului că au profiluri de risc foarte diferite. \"Din afară, băncile din România încă arată la fel, însă cele cu investiţii mai riscante ar putea avea probleme cu împrumuturile neperformante. În plus, sînt convins că sînt bănci care vor resimţi mai puţin o încetinire a creşterii economice, în timp ce altele vor fi afectate semnificativ\", a adăugat preşedintele Raiffeisen Bank. Pe piaţa românească activează, în prezent, 29 de bănci înregistrate local, 11 sucursale ale unor bănci din state membre ale Uniunii Europene şi trei bănci pentru locuinţe - din care două sînt în curs de fuziune. Alte două bănci din UE (Depfa Bank şi BNP Paribas Lease Group) au notificat BNR că vor să deschidă sucursale în România în acest an.