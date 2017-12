Diferenţierea indemnizaţiilor de creştere a copilului, adoptată tacit

Ordonanţa de Urgenţă care diferenţiază plafoanele indemnizaţiilor acordate mamelor în funcţie de durata concediului de creştere a copilului - un an dau doi ani - a fost adoptată tacit, ieri, de Senat. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor primise raport negativ Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială. Ordonanţa de urgenţă stabileşte că mamele care optează pentru un concediu de un an pentru creşterea copilului beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum de 75 la sută din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, dar nu mai mare de 3.400 de lei. Actul prevede, pe altă parte, ca mamele care aleg să aibă un concediu de un an pentru creşterea copilului să beneficieze de o indemnizaţie lunară în cuantum de 75 la sută din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, dar nu mai mare de 1.200 de lei. În ambele cazul indemnizaţia nu poate să fie mai mică de 600 de lei. Senatorii au reluat, miercuri, votul asupra Ordonanţei de Urgenţă după ce, luni, proiectul de lege de respingere a acesteia nu a întrunit cele 69 de voturi favorabile, necesare adoptării sau respingerii unui act normativ cu caracter organic. La reluarea votului, proiectul de adoptare a Ordonanţei nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi considerat adoptat - 37 voturi „pentru” şi 35 de voturi „împotrivă”. Pentru că termenul de adoptare tacită a proiectului de lege se împlineşte miercuri, 23 februarie, preşedintele Senatului, Mircea Geoană, a anunţat că ordonanţa va merge la Camera Deputaţilor, care este Cameră decizională, în forma propusă de Executiv.