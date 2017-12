Digi Sport 3, nou canal de sport lansat de RCS & RDS

RCS & RDS a lansat al treilea canal de sport, Digi Sport 3, care va prelua parte din transmisiunile live pentru care televiziunea de sport a companiei a cumpărat drepturi. Noul post a fost creat pentru a oferi telespectatorilor posibilitatea de a urmări în direct competiţiile programate la Digi Sport în aceleaşi intervale orare. Primele transmisiuni directe pe noul canal sunt meciurile de fotbal din Campionatul European Under 21, programate în data de 11 iunie: Belarus – Islanda, la orele 19:00 şi Danemarca – Elveţia, la orele 21:45. O dată cu deschiderea acestui nou canal, primele două posturi, Digi Sport şi Digi Sport Plus, vor fi redenumite Digi Sport 1 şi Digi Sport 2. Astfel, televiziunea de sport a RCS & RDS va avea trei canale prin care va putea acoperi toate preferinţele telespectatorilor şi le va oferi suplimentar acces live la competiţii de vârf din fiecare sport în parte. Digi Sport este cel mai complet canal TV cu profil sportiv din România, difuzând cele mai importante transmisiuni din fotbal (Liga 1 România, Premier League - Anglia, Primera Division - Spania, Ligue1 – Franţa, Serie A - Italia), Moto GP, Formula 1, GP 2, handbal, tenis, atletism, raliuri (WRC - Campionatul Mondial de Raliuri), baschet, volei, judo, box, gimnastică, etc. Informaţii detaliate despre noul canal Digi Sport 3 sunt disponibile pe www.digisport.ro, la 031.400.4600 – pentru Digi TV prin cablu şi la 031.400.4000 – pentru Digi TV prin satelit sau în oricare dintre punctele de prezenţă ale companiei.