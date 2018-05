Digitalizare întârzie, dar încă facem... pontaje!

Nu mai avem cu cine să facem treabă. Nu mai sunt oameni în România. Peste patru milioane de persoane sunt plecate la muncă în străinătate, a declarat, la finele săptămânii trecut, antreprenorul Dragoș Anastasiu, care are afaeri de peste 100 milioane euro. Prezent la un eveniment organizat de Consiliul IMM (CNIPMMR), el a vorbit despre cele mai importante probleme ale mediului de afaceri, pornind de la lipsa forței de muncă și salarii și ajungând la birocrația și legislația aberantă din țară. „Apoi, mulți dintre cei de aici nu sunt pregătiți profesional, pentru că sistemul nostru de educație nu are mijloacele de a-i pregăti. Sistemul școlilor profesionale, spre exemplu, este distrus. Iar în ceea ce-i privește pe puținii rămași, avem o problemă de mentalitate. Suntem blocați, pentru că nu avem oameni“, a spus Anastasiu, citat de startupcafe.ro. El a adăugat că 2017 a contribuit masiv la distrugerii încrederii reciproce dintre mediul privat și cel politic - „Nu avem încredere pentru că nu avem predictibilitate. Schimbăm legi așa cum ne vine, fără să avem un studiu de impact. În plus, avem o birocrație care ne sufocă. Și marea problemă e că generează și corupție. Și e frustrant că trebuie să facem tot felul de lucruri inutile. Exemplu - pontajele. În 2018, un an în care vorbim de muncă la distanță și management în funcție de obiective, eu, ca angajator, trebuie să stau în spatele fiecărui salariat și să notez câte ore stă la serviciu. Evident că nimeni nu face asta pe bune și că există salariați care la final de lună fac pontaje“. Anastasiu a mai amintit și de lipsa digitalizării - „Facem lucruri pe care le făceam și acum 20 de ani, exact la fel. Și doar instituțiile publice au rămas în urmă, ci și mediul privat. Suntem atât de ocupați cu toate prostiile, încât nu mai avem timp să ne ocupăm de lucrurile importante. Vine GDPR-ul peste noi, adică noul regulament european de protecție a datelor, și mă întreb câți dintre noi suntem pregătiți“. Nu în ultimul rând, omul de afaceri a vorbit despre salarizare - „Vrem salarii mai mari, dar problema este trebuie să putem să susţinem această creştere. Orice majorare a salariului în zona statului duce la o creştere în zona privată. Aici vin mulţi şi ne spun să mai tăiem din profit şi să mai dăm şi la angajaţi. Uneori aşa este, pe bună dreptate. Dar, pe de altă parte, firmele mici chiar nu au cum să facă asta. Nu au de unde. Şi atunci salariile sunt o problemă, pentru că dacă nu sunt legate de productivitate, ne vom prăbuşi“.