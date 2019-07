Digitalizarea României, o șaorma cu de toate

România se află pe un drum fundamental greşit dacă se aşteaptă ca digitalizarea ţării să fie realizată prin mari contracte făcute de autorităţile statului, a avertizat miercuri directorul Asociaţiei de Plăţi Electronice din România (APERO), George Anghel, la o conferinţă privind situaţia digitalizării țării - „Vorbim despre un proces de research & development în care atât comunitatea publică cât şi comunitatea privată trebuie să se mobilizeze ca să găsească soluţiile de care România are nevoie, nu de care au avut nevoie Estonia, Franţa sau Germania. Este o haină pe care ţi-o faci la croitor, nu ţi-o cumperi de la Zara sau H&M. Spun că este un proces de R&D pentru că am bătut foarte mult ţara în ultimul an şi vă mărturisesc că dacă acum tre ani mă întreba cineva dacă ştiu să scriu un caiet de sarcini pentru un sistem IT, aş fi răspuns fără ezitare că da. Dar după trei ani de zile de lucrat efectiv în domeniul ăsta, sunt mult mai precaut să răspund la această întrebare, pentru că am constatat că nevoia este atât de complexă încât mecanismul de a implementa sisteme IT prin caiet de sarcini, achiziţie publică, ofertă publică, şi aşa mai departe, este complet depăşit“. El a adăugat că procedura de realizare a caietului de sarcini pentru un proiect de digitalizare pentru o instituţie publică are ca rezultat „o şaorma cu de toate“ - „Noi trebuie să găsim soluţii ca să trecem de la un spaţiu digital enclavizat, cum avem acum în România, la unul interoperabil, interconectat şi sustenabil pe viitor. Până când nu vom reuşi să înţelegem lucrurile acestea şi vom continua să alocăm 10, 20, 30 milioane în diverse proiecte - îşi face ONRC un proiect, îşi face altul alt proiect - şi după aceea ne întrebăm ce facem, pentru că tot enclavizat am făcut. Indiferent cât de muţi bani am avea, tot enclave am făcut“.