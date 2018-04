Digitalizarea vine, România #rezistă... din păcate

Factorii de decizie din România nu-şi doresc un grad de digitalizare mai mare, ba chiar există un soi de rezistenţă la digitalizare, a afirmat preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Sorin Grindeanu, citat de agerpres.ro - „A existat în 2015, pe vremea când eram ministru la Comunicaţii, posibilitatea să reluăm un proiect care fusese declarat pierdut. Era pe fonduri europene şi se referea la digitalizarea actelor de stare civilă. Tot ce însemna evenimente de viaţă, de la naştere până la moarte. Aveam, deci, această posibilitate. Toţi factorii de decizie din acea perioadă şi-au dat acordul, fie că vorbim de ministerul pe care îl conduceam, fie că vorbim de Ministerul de Interne. Lucrurile s-au blocat, însă, într-o birocraţie tipică la nivel de birouri, servicii, direcţii din diverse ministere“. El a menţionat că, la nivel administrativ, există oameni care au fost învăţaţi să aibă în subordinea directă diverse lucruri şi care, probabil că odată cu acest proces, au impresia că îşi pierd din rostul sau importanţa din ierarhie“. Reamintim că, la începutul lui martie, Comisia Europeană preciza, în raportul de ţară, că România a făcut progrese limitate în soluţionarea celor trei recomandări specifice pentru perioada 2017 - 2018 - „Politicile digitale sunt slabe, iar coordonarea atât în cadrul Guvernului, cât şi între Guvern şi mediul IT lipseşte. În plus, progresele privind demararea proiectelor IT cofinanţate de Uniunea Europeană sunt lente“.