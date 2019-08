DIICOT anunţă că ADN-ul din oasele de la casa lui Dincă este al Alexandrei

​Ancheta continuă, sâmbătă, în Caracal, la casa lui Gheorghe Dincă, după ce familia Alexandrei a primit vestea că fata lor a fost ucisă. ADN-ul din oasele şi cenuşa recoltate coincid cu cele ale copilei care a sunat de trei ori la 112, pentru a fi salvată, fără succes.

UPDATE ORA 11:28-DIICOT anunţă, oficial, că ADN-ul din oasele de la casa lui Dincă este al Alexandrei

DIICOT anunţă, oficial, că în urma analizelor INML a oaselor ridicate de la domiciliul lui Gheorghe Dincă, a rezultat profilul genetic al unei singure persoane, respectiv al Alexandrei Măceşanu.

„Precizăm că, în urma analizelor de laborator ale probelor ridicate, efectuate până în prezent, a rezultat profilul genetic al unei singure persoane, respectiv Măceşanu Alexandra Mihaela, concluzie fundamentată ştiinţific pe compararea acestui profil genetic determinat cu profilul genetic determinat al părinţilor Alexandrei. Concluzia ne-a fost comunicată aseară, 2 august, de către reprezentanţi ai INML, urmând ca astăzi să ne fie transmis şi raportul specialiştilor conţinând aceleaşi date”, informează DIICOT, printr-un comunicat de presă.

Concluzia expertizei nu este o informaţie confidenţială în cadrul urmăririi penale, ci este o informaţie de interes public, care trebuia comunicată familiei Alexandrei, care a fost de îndată anunţată, „din respect şi compasiune faţă de suferinţa pe care o resimte, având in vedere şi solicitarea acesteia in acelaşi sens, respectiv de a nu lua cunoştinţă din alte surse de informare”.

„În raport de această concluzie, urmărirea penală continuă cu certitudine, între altele şi pentru infracţiunea de omor calificat”, se mai arată în informarea DIICOT.

Ministrul Justiţiei, Ana Birchal, este cea care a anunțat telefonic (!?) familia fetei.

UPDATE ORA 9:10- Gheorghe Dincă a ajuns la Casa Groazei din Caracal şi participă la cercetări

Gheorghe Dincă, bărbatul care a recunoscut două crime, a ajuns, sâmbătă, la locuinţa sa din Caracal, unde participă, alături de procurorii DIICOT, la cercetările din Casa Groazei. Între timp, familia Alexandrei a aflat că ADN-ul fetei coincide cu cel din oasele şi cenuşa recoltate.

Cercetările la Casa Groazei din Caracal, unde Gheorghe Dincă a recunoscut că le-a ucis pe Alexandra şi pe Luiza au fost reluate, sâmbătă, după ce, în timpul nopţii, familia fetei de 15 ani a fost anunţată, de ministrul Justiţiei, că ADN-ul copilei a fost identificat în oasele şi cenuşa recoltate.

Sâmbătă, procurorii DIICOT, împreună cu experţii criminalişti, vor cerceta fiecare loc din curtea lui Gheorghe Dincă, urmând ca apoi să verifice cu atenţie şi casa.

Tot sâmbătă, vor fi verificate şi gropile acoperite cu beton, din curtea lui Dincă, pentru acest lucru fiind aduse utilaja şi aparatură speciale.

Alexandru Cumpănaşu a declarat, vineri seara, că familia Alexandrei a fost sunată de ministrul Justiţiei, Ana Birchall, care a transmis căADN-ul din oasele găsite în butoi,la domiciliul lui Gheorghe Dincă şi analizate de INML este al fetei.

Ulterior, Alexandru Cumpănașu, laolaltă cu foarte multe nume sonore din social media și-au exprimat dubii serioase cu privire la rezultatul transmis de INML. Cumpănașu a scris, în acest sens, pe pagina sa de Facebook:

„APEL: Dragi oameni buni, CER jegurilor care au tinut cu procurorii care au omorat-o sa nu aiba cinismul de a cere tocmai EI sa iasa lumea in strada. Sa lase jocurile electorale si politica departe de Alexandra. Cand vom considera ca nu mai este nici o speranta, familia Alexandrei va va ruga sa aprindeti o lumanare pt ea in liniste intr-un loc nepolitizat din Bucuresti si atat. Fara lozinici si manipulari. In rest fac urmatorul ANUNT: Informarea ministerului justitiei catre familia mea nu ma face sa cred deloc ca Alexandra a fost arsa acolo si toate balivernele despre aceasta situatie. Voi ruga pe varul meu sa facem o expertiza internationala a ramasitelor din acel "butoi". Nu pot contesta rational rezultatul IML pana la proba contrara dar nu cred nimic din povestea construita in jur. Asteptam si hartiile de la IML sa vedem la ce se refera exact analiza. Inelul si lantisorul de ARGINT au fost gasite netopite!!!!!!. Tot in acel recipient si arse in acelasi timp la o temperatura URIASA. Cand varul meu le-a identificat acestea erau doar "afumate" dar INTREGI. Aici avem de a face cu o caracatita cu multi golani care au nevoie de un tap ispasitor si oprirea discutiei despre acest sistem bolnav in care oamenii simpli nu au nici o sansa la viata. Pana vom avea contraexpertiza internationala sunt obligat sa accept testul IML dar NU si povestea de 2 lei servita despre criminal, arderea trupului, etc. De asemenea este incalificabil si inexplicabil de ce initial cercetarea la fata locului s-a facut fara criminalisti, pe graba iar dupa 2 zile monstrul este transportat la Bucuresti. Adica practic timp pt intoxicari, ascuns sau plantat probe, timp crucial pt ca o retea bine organizata pana sus in statul roman sa isi "puna lucrurile in ordine"!!!!! Pt mn acum este INCEPUTUL luptei pt Alexandra si aflarea adevarului!#112vreausatraiesc!. Va rog sa fiti alaturi de mine in continuare in aceasta batalie pt copiii nostri!“