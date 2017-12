Dilema lui Iohannis: premier tehnocrat sau om politic?

Cu țara aflată în plină criză, președintele Klaus Iohannis a reluat, luni, consultările la Cotroceni cu formațiunile politice în vederea nominalizării noului premier. Surprinde la această a doua rundă de discuții absența reprezentanților societății civile, pe care Iohannis a decis să nu-i mai cheme. Chiar și în aceste condiții, ONG-urile fac apel către șeful statului să desemneze viitorul premier pe criterii de integritate şi competenţă. Astfel, Iohannis are o mare dilemă: va numi un tehnocrat, care să nu fie membru al unui partid, sau un om politic? Până acum se știe aproape sigur că nu vom avea alegeri anticipate, pe care nimeni nu le dorește, chiar și PNL, cu toate că declarase contrariul în urmă cu câteva zile.

După o primă rundă de consultări, la Cotroceni au fost reluate discuțiile dintre președintele Klaus Iohannis și liderii partidelor parlamentare în vederea nominalizării noului premier al României. PSD și PNL au fost chemate luni seară, iar marți - UDMR, ALDE, UNPR și grupul minorităţilor naţionale. Dacă în prima etapă a discuțiilor nu s-a avansat nicio propunere de premier, nici din partea formațiunilor politice, nici din partea șefului statului, în cea de-a doua serie a dezbaterilor ar trebui, teoretic, să aflăm numele celui care va avea obligația de a forma viitorul Guvern. Asta în condițiile în care o prelungire a crizei politice ar duce, inevitabil, la instabilitate economică. Cu toate că incertitudinea planează asupra componenței viitorului Executiv, un lucru pare să fie tot mai cert: nu vom avea parte de alegeri anticipate. A spus-o inclusiv președintele Klaus Iohannis, în timpul dialogului de duminică seara cu manifestanţii din Piaţa Universităţii. El a afirmat că, în acest moment, nu înclină foarte mult spre soluţia anticipatelor, întrucât nu ar rezolva problema. De asemenea, inclusiv protestatarii din Stradă i-au spus șefului statului că nu vor anticipate, pentru că „în Parlament vor ajunge aceleaşi partide”. Interesantă poziție în acest caz a avut-o PNL. Dacă inițial au afirmat cu tărie că vor alegeri anticipate, după vizita lui Iohannis în Piața Universității, liberalii și-au schimbat părerea cu 180 de grade. În aceste condiții, se vede clar că PNL a făcut până acum doar un joc de imagine, la fel cum a procedat și președintele Iohannis, care a decis să nu mai cheme la consultări reprezentanții societății civile și ai protestatarilor din Stradă. Asta în condițiile în care, săptămâna trecută, Iohannis promisese că va face un obicei în a-i consulta pe cetățenii simpli.

ONG-URILE CER INTEGRITATE ȘI COMPETENȚĂ Cu toate că au fost omise de la cea de-a doua rundă de negocieri, mai multe organizaţii neguvernamentale au făcut apel la președintele Iohannis de a desemna viitorul premier pe criterii de integritate şi competenţă. Organizaţiile semnatare spun că, în ceea ce priveşte integritatea, viitorul premier, dar şi membrii Cabinetului ar trebui, printre altele, să nu fi fost implicaţi în comiterea de infracţiuni sau în scandaluri de corupţie, să nu fi fost condamnaţi şi nici trimişi în judecată pentru astfel de fapte și să nu fi fost traseiști politici. În aceste condiții, Iohannis are o mare dilemă: numește un premier tehnocrat, care să nu fie membru al unui partid, sau un om politic? Cum cea de-a doua variantă pare greu de crezut că va fi luată în considerare, în condițiile în care protestatarii scandează de șase zile încoace că s-au săturat de un Guvern condus de politicieni, singura soluție plauzibilă ar fi un Guvern condus de tehnocrat apolitic. Și în acest caz sunt două variante de luat în calcul. Ori întregul Guvern va fi compus din tehnocrați, ori Executivul va fi condus de un tehnocrat apolitic, dar cu miniștri desemnați politic.

PREMIER DE LA BNR? Ideea de a avea un premier tehnocrat care să nu fie înregimentat politic este greu de acceptat de parlamentari, care spun că România a mai trecut prin astfel de experiențe și nu au fost unele încununate de succes. Ne aducem aminte că ultimul premier tehnocrat a fost guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, care a condus Guvernul în perioada 22 decembrie 1999 - 28 decembrie 2000. Întrebat dacă ar fi tentat să preia din nou frâiele țării, șeful BNR a spus că nu, dar că postul de premier poate fi ocupat de unul dintre tinerii pe care îi are în subordine. Șeful BNR consideră că un Executiv tehnocrat ar putea să facă faţă provocărilor dacă are un mandat clar şi limitat, cu obiective de macrostabilitate economică.

PSD propune premier, PNL spune pas

La finalul discuțiilor de luni seara de la Cotroceni, președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că social democrații îl susțin pe viceguvernatorul BNR Liviu Voinea ca premier desemnat, care a mai fost în perioada 21 decembrie 2012 - 27 august 2014 ministru delegat pentru Buget în Guvernul condus de Victor Ponta. Dragnea a declarat că Voinea este o propunere bună, care a fost apreciată inclusiv de președintele Klaus Iohannis. Șeful PSD a mai punctat faptul că, înainte de a se prezenta la consultările cu șeful statului, social democrații s-au consultat și cu partenerii din coaliția care a guvernat România în ultimii ani, UNPR și ALDE. Liviu Voinea a absolvit în 1997 Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din ASE, iar în 1998 a obţinut titlul de Master în Administrarea Afacerilor (MBA) la Stockholm University School of Business. El are o specializare în „sociologia bunăstării”, la Universitatea Bucureşti şi o diplomă în statistică în ştiinţele sociale la University of Essex, Marea Britanie. Voinea a fost numit, în presă, „analistul de serviciu” pe teme economice al PSD şi, ulterior, al USL. Numele lui Voinea a fost vehiculat și în 2009 pentru postul de premier, presa speculând la acea vreme că Mircea Geoană l-ar fi desemnat să conducă Guvernul dacă ar fi câştigat alegerile prezidențiale. Pe de altă parte, cei de la PNL au declarat la ieșirea după consultării că nu au înaintat nicio propunere de premier. Co-președintele PNL Vasile Blaga a afirmat că președintele le-a cerut liberalilor să accepte varianta cu un Guvern compus exclusiv din tehnocrați.

