Din cauza Brexitului: O nouă demisie, a şasea, din guvernul Theresei May

Ministrul britanic al ştiinţelor şi universităţilor, Sam Gyimah, şi-a dat demisia, fiind al şaselea ministru care părăseşte cabinetul May, în semn de protest faţă de acordul pentru Brexit negociat de aceasta cu uniunea Europeană, transmite Reuters. Sam Gyimah, care în 2016 a făcut campanie pentru ca Marea Britanie să rămână în UE, spune că acordul negociat de May înseamnă ca Marea Britanie să îşi piardă ”vocea şi veto-ul”, iar premierul ar trebui să ia în considerare varianta organizării unui al doilea referendum. Demisia acestuia este încă o lovitură pentru Theresa May, care încearcă să-i convingă pe parlamentari să voteze acordul.

May se confruntă cu critici din toate părţile, inclusiv din Irlanda de Nord.

”A devenit din ce în ce mai clar că acordul propus nu este în interesul naţional al Marii Britanii şi că votul pentru acord ar însemna un eşec”, a scris Gyimah într-o declaraţie de demisie publicată de ziarul Daily Telegraph. ”Vom pierde, fără a prelua controlul asupra destinului nostru naţional”, a susţinut el.