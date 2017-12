Din cauza lui Băsescu, Rusia avertizează România

09:57:15 / 05 Aprilie 2014

romania cu prastia ......rusia cu nucleare ..........diferenta

asta e culmea tupeului la basescu , pai tu un jucator de divizia C te pui cu un colos de CHAMPIONS LEAGUE..........daca te pui cu rusia esti ras in 3 zile .........romania n-are armata ,arme,logistica,bani..............este rupta in cur dar vorbeste de parca are ceva solid in spate